Les 5 meilleurs entraînements à la maison à essayer dès maintenant

Vous restez chez vous et avez besoin de transpirer ? Nous sommes là pour vous aider à renforcer vos abdominaux, vos bras, vos fessiers et vos jambes. Créés, utilisés et plébiscités par les coachs Nike eux-mêmes, ces entraînements à la maison de qualité peuvent être réalisés dans un espace restreint de la taille de votre corps. Ils ne nécessitent qu'un équipement minimal, voire pas d'équipement du tout, mais ils vous permettent d'atteindre les objectifs que vous visez.



Des circuits de renforcement musculaire aux entraînements HIIT brûleurs de calories, en passant par des exercices de stimulation énergétique et enchaînements relaxants, avec des progressions et des variantes adaptées à tous les niveaux de forme physique : le plus difficile sera de choisir par où commencer...