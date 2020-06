La façon la plus simple pour manger plus sainement

Par exemple, votre premier pas pourrait simplement être d'ajouter un légume à l'un de vos repas quotidiens. Quand cette habitude est prise, vous pouvez ensuite réfléchir à l'une de vos faiblesses néfastes pour votre santé (les bonbons, par exemple) et en diminuer un peu la quantité consommée (si vous mangez des bonbons trois fois par semaine, essayez de limiter ce nombre à deux). Une fois que vous vous sentez à l'aise avec ces deux premières étapes, attaquez-vous à une autre de vos faiblesses, et ainsi de suite. Le but est de respecter le continuum, d'aller toujours de l'avant.



Sachez aussi que vous aurez des moments de faiblesse. C'est normal. « Vous avez un nombre de vies illimité dans ce jeu vidéo, si vous échouez aujourd'hui, remontez sur le ring demain, et retentez votre chance », conseille Krista Scott-Dixon. Plutôt que d'en faire une obsession et de vous sentir coupable pour votre écart, Brian St. Pierre propose de vous demander comment réagir différemment la prochaine fois : « Utilisez les déconvenues comme des retours d'information plutôt que comme des échecs. »



« Et n'oubliez pas de noter ce qui fonctionne bien, rappelle Krista Scott-Dixon. Les gens se focalisent souvent sur leurs échecs, mais peut-être que 80 pour cent de ce qu'ils font est positif ! Utilisez ces succès comme un modèle pour vous guider », déclare-t-elle. C'est comme ça que vous trouverez la voie du succès.



Créez-vous des habitudes : Respectez le cadre proposé ci-dessus, effectuez un petit changement positif dans votre alimentation (comme inclure un légume à votre repas), et intégrez-le à une habitude que vous avez déjà, par exemple lorsque vous pensez à ce que vous mangerez pour le déjeuner. Ainsi, la prochaine fois que vous vous demanderez ce que vous voulez pour le déjeuner, dites-vous que votre repas comprendra un légume. Si vous tenez votre engagement, n'oubliez pas de vous féliciter, cela vous aidera à ancrer cette résolution dans vos habitudes.