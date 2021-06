3 changements psychologiques pour surmonter un plateau d'entraînement

02. Distraction passive : pour les entraînements que vous connaissez bien mais qui présentent toujours une part de défi, ou pour ceux dont vous vous êtes un peu lassé et pour lesquels vous auriez besoin d'un petit coup de boost.



Il se peut qu'offrir à votre cerveau une légère distraction, souvent par l'intermédiaire de la musique, soit la clé pour profiter d'une séance plus amusante et efficace. Une musique adaptée peut non seulement booster votre motivation grâce à des paroles et un rythme entraînants, mais elle a aussi le pouvoir de renforcer les signaux que le cerveau envoie aux muscles pour leur dire de s'activer. C'est ce qu'a découvert Marcelo Bigliassi, enseignant-chercheur en psychophysiologie à l'Université internationale de Floride à Miami, dans le cadre d'une étude que son équipe a publiée dans la revue Physiology & Behavior. La raison à cela ? En tournant notre attention vers un élément extérieur, nous contribuons à protéger le cerveau des effets délétères de la fatigue sur les performances sportives.



Que vous pratiquiez le running, le cyclisme, la musculation ou le fitness, la « bonne » musique est celle que vous préférez, explique Marcelo Bigliassi. Essayez différents styles pour savoir lesquels fonctionnent pour vous : alors que vous pensiez être plutôt du genre hip-hop, vous pourriez bien découvrir l'effet dynamisant qu'a sur vous la musique grunge des années 90. Plus votre entraînement est intense, mieux vous vous en sortirez avec des titres dont les paroles véhiculent des messages forts et évoquent votre force et votre puissance, ajoute le chercheur, parce qu'alors vous aurez tendance à insuffler plus d'énergie à votre entraînement et à renforcer l'activité de vos muscles lorsque vous en avez le plus besoin.



P.S. : Si vous avez simplement besoin de faire le vide dans votre esprit pour faire passer le temps plus vite pendant une marche en extérieur ou une séance de cardio lassante à la salle de sport, écouter un audiobook ou un podcast peut aussi faire des merveilles.





03. Déconnexion active : pour les séances de training particulièrement difficiles dont vous avez encore du mal à venir à bout.



Les entraînements physiquement éprouvants, comme un run au dénivelé important, peuvent rapidement vider vos réserves mentales, ce qui vous amène à ralentir, voire à jeter l'éponge, explique Lennie Waite. C'est pourquoi il vous faut parfois une distraction efficace pour détourner complètement votre attention de l'effort.



Dans le cadre d'une autre étude, Lars Andersen a en effet découvert que les distractions mentales (dans ce cas précis, une tâche mathématique) pouvaient prévenir la fatigue lorsque des patients atteints de douleurs lombaires réalisaient un exercice d'endurance axé sur la ceinture abdominale. Cet exemple (très spécifique) parmi d'autres montre que focaliser notre cerveau sur autre chose que l'entraînement détourne notre attention de la tâche effectuée par le corps, afin que ce dernier puisse poursuivre son activité sans être influencé par la petite voix lui disant qu'il n'en est pas capable.



La technique de déconnexion fonctionne mieux avec les entraînements que vous avez répétés suffisamment pour savoir à quoi vous en tenir. Autrement, vous risqueriez de vous blesser. Mais il existe une autre bonne raison pour cela : « Quand vous réalisez la même boucle ou la même séance de training dans le même environnement, vous savez exactement à quel moment la douleur va pointer le bout de son nez, explique Lennie Waite. Vous vous dites que vous arrivez à cette colline super raide, à cette surface difficile à appréhender, ou encore à cette partie du parcours où le soleil tape le plus fort. » Ce réflexe d'anticipation peut avoir des effets négatifs sur le plan physiologique. « Typiquement, vos épaules se raidissent, votre souffle se fait plus court et votre rythme cardiaque s'accélère automatiquement », ajoute la consultante. En d'autres termes, vous gaspillez votre énergie avant même d'être arrivé à la partie « difficile ».



Que faire alors ? La prochaine fois que vous essayez de battre un record personnel sans y parvenir, et que vous vous trouvez dans un environnement sûr (c'est-à-dire pas au bord d'une route), envisagez de passer un coup de téléphone à un proche avec lequel vous échangerez sur un sujet complexe ou passionnant. Vous pourriez également vous distraire avec un jeu mental lorsque vous êtes en difficulté, comme par exemple compter le nombre de personnes qui portent du bleu sur votre itinéraire de course, ou bien discuter avec votre partenaire d'entraînement tout en courant. « Cela vous fera oublier la sensation d'inconfort, précise Lennie Waite. Vous aurez plus de chances de rester décontracté et ouvert d'esprit, de prendre des respirations profondes et d'utiliser tout l'oxygène contenu dans l'air que vous inspirez plutôt que de vous limiter inconsciemment », surtout dans le cas d'une conversation positive.



Cet avantage à lui seul vaut bien que vous appeliez votre père.