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Basketball-Outfits

Sabrina
Sabrina Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt
Frisch eingetroffen
Sabrina
Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt
44,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT Fleece-Basketballshorts (Herren) (ca. 35,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Therma-FIT Fleece-Basketballshorts (Herren) (ca. 35,5 cm)
69,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Damen-Basketballtanktop
Recyclingmaterialien
A'ja Wilson
Damen-Basketballtanktop
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
37,99 €
"LEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG. DER SABRINA 4 VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN."
"LEICHT UND STRAPAZIERFÄHIG. DER SABRINA 4 VEREINT DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN."
– Sabrina Ionescu
Jordan Sport Classic
Jordan Sport Classic Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Classic
Jacke (Herren)
79,99 €
Nike
Nike Basketball-T-Shirt für Herren
Nike
Basketball-T-Shirt für Herren
44,99 €
Kobe
Kobe Winterized Basketballjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Kobe
Winterized Basketballjacke (Herren)
119,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Damen-Mesh-Shorts
Jordan Sport
Damen-Mesh-Shorts
39,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Diamond Mesh-Shorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Diamond Mesh-Shorts (Herren)
49,99 €
Griechenland Limited Road
Griechenland Limited Road Nike Basketballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Griechenland Limited Road
Nike Basketballtrikot (Herren)
109,99 €
Ja
Ja Basketball-Hoodie für Herren
Ja
Basketball-Hoodie für Herren
149,99 €
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Golden State Warriors Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Nike NBA Club Herrenjacke aus Webmaterial mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Boston Celtics Courtside
Nike NBA Club Herrenjacke aus Webmaterial mit durchgehendem Reißverschluss
89,99 €
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
84,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Nike Therma-FIT angerauter Basketball-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Nike Therma-FIT angerauter Basketball-Hoodie (Herren)
79,99 €
Kobe
Kobe Nike Herren-Basketballjacke
Recyclingmaterialien
Kobe
Nike Herren-Basketballjacke
229,99 €
Nike Pro
Nike Pro T-Shirt mit weitem Schnitt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
T-Shirt mit weitem Schnitt (Damen)
37,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Ungepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Ungepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
37,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
64,99 €
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
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Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
79,99 €
LeBron "Good Intentions"
LeBron "Good Intentions" Therma-FIT Basketball-Hoodie für Herren
LeBron "Good Intentions"
Therma-FIT Basketball-Hoodie für Herren
84,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Bestseller
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
32,99 €
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers Nike NBA Swingman Shorts für Herren
Recyclingmaterialien
Los Angeles Lakers
Nike NBA Swingman Shorts für Herren
69,99 €
Nike Icon
Nike Icon Gewebte Herren-Basketballjacke
Recyclingmaterialien
Nike Icon
Gewebte Herren-Basketballjacke
84,99 €

Basketballkleidung: Fühl dich wie ein Champion

Schlüpfe in ein Basketball-Outfit, in dem du dich wie ein Profi fühlst, und zeig dein Können auf dem Court. Wir haben Hightech-Leggings und Basketballshorts für Herren und Damen, die deine Performance durch maximalen Komfort und Flexibilität unterstützen. Entdecke die Nike Dri-FIT Oberteile, die den Schweiß von der Haut ableiten, damit er schnell verdunsten kann. Locker sitzende T-Shirts, Trikots und Tanktops stechen mit ihren vom Basketball inspirierten Grafiken sofort ins Auge, während schlichte Performance-Tops mit dem berühmten Nike Swoosh punkten.


Komfort ist das A und O – und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern auch vor und nach dem Match. Unsere mit kuscheligem Fleece gefütterten Trainingshosen und die dazu passenden Hoodies sind ideal beim Warm-up oder Cool-down. Um dein Lieblingsteam dabei mit Stolz zu vertreten, entscheide dich für eine Basketballkleidung in Profiqualität und in den Farben deiner Mannschaft.


Angehende NBA-Stars werden unsere Basketball-Ausrüstung für Kinder lieben, egal ob es sich um richtige Trikots handelt, mit denen sie ihre Fähigkeiten verbessern können, oder um Grafik-T-Shirts und Loungewear, die von ihren Basketballheldinnen und -helden inspiriert sind. Außerdem findest du bei Nike auch supersofte Basketballkleidung für Kleinkinder.