Basketballkleidung: Fühl dich wie ein Champion
Schlüpfe in ein Basketball-Outfit, in dem du dich wie ein Profi fühlst, und zeig dein Können auf dem Court. Wir haben Hightech-Leggings und Basketballshorts für Herren und Damen, die deine Performance durch maximalen Komfort und Flexibilität unterstützen. Entdecke die Nike Dri-FIT Oberteile, die den Schweiß von der Haut ableiten, damit er schnell verdunsten kann. Locker sitzende T-Shirts, Trikots und Tanktops stechen mit ihren vom Basketball inspirierten Grafiken sofort ins Auge, während schlichte Performance-Tops mit dem berühmten Nike Swoosh punkten.
Komfort ist das A und O – und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern auch vor und nach dem Match. Unsere mit kuscheligem Fleece gefütterten Trainingshosen und die dazu passenden Hoodies sind ideal beim Warm-up oder Cool-down. Um dein Lieblingsteam dabei mit Stolz zu vertreten, entscheide dich für eine Basketballkleidung in Profiqualität und in den Farben deiner Mannschaft.
Angehende NBA-Stars werden unsere Basketball-Ausrüstung für Kinder lieben, egal ob es sich um richtige Trikots handelt, mit denen sie ihre Fähigkeiten verbessern können, oder um Grafik-T-Shirts und Loungewear, die von ihren Basketballheldinnen und -helden inspiriert sind. Außerdem findest du bei Nike auch supersofte Basketballkleidung für Kleinkinder.