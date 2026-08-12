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Basketball Hoodies & Sweatshirts

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Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Nike Therma-FIT angerauter Basketball-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Nike Therma-FIT angerauter Basketball-Hoodie (Herren)
79,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Hoodie (Herren)
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Nike Hoodie (Herren)
129,99 €
Ja
Ja Basketball-Hoodie für Herren
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Basketball-Hoodie für Herren
149,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-Therma-Basketball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Dri-Therma-Basketball-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
89,99 €
Kobe
Kobe Winterized Basketballjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Kobe
Winterized Basketballjacke (Herren)
119,99 €
LeBron "Good Intentions"
LeBron "Good Intentions" Therma-FIT Basketball-Hoodie für Herren
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Therma-FIT Basketball-Hoodie für Herren
84,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Frisch eingetroffen
Jordan Brooklyn Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
54,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleece-Hoodie (Damen)
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Dri-FIT Fleece-Hoodie (Damen)
69,99 €
WNBA All-Star Weekend
WNBA All-Star Weekend Nike Basketball-Hoodie
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Nike Basketball-Hoodie
89,99 €
Nike
Nike Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
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Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)
74,99 €
Team 31
Team 31 Nike Club Fleece-Rundhalsshirt (Herren)
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Nike Club Fleece-Rundhalsshirt (Herren)
69,99 €
Ja Nike Club
Ja Nike Club Herren-Basketball-Hoodie
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Herren-Basketball-Hoodie
84,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie (ältere Kinder)
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Hoodie (ältere Kinder)
49,99 €
Jordan
Jordan Football Club Hoodie (ältere Kinder)
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Football Club Hoodie (ältere Kinder)
64,99 €
Jordan
Jordan Air Hoodie (ältere Kinder)
Jordan
Air Hoodie (ältere Kinder)
64,99 €
Nike
Nike Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Basketball-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
54,99 €
Team 31 Club
Team 31 Club Nike NBA-Hoodie für Herren
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Nike NBA-Hoodie für Herren
74,99 €
Boston Celtics Club
Boston Celtics Club Nike NBA-Hoodie für Herren
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Nike NBA-Hoodie für Herren
74,99 €
Chicago Bulls Club
Chicago Bulls Club Nike NBA-Hoodie für Herren
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Nike NBA-Hoodie für Herren
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Milwaukee Bucks Club
Milwaukee Bucks Club Nike NBA-Hoodie für Herren
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Nike NBA-Hoodie für Herren
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San Antonio Spurs Club
San Antonio Spurs Club Nike NBA-Hoodie für Herren
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Nike NBA-Hoodie für Herren
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Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Oversize-Basketball-Hoodie für Damen
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Oversize-Basketball-Hoodie für Damen
99,99 €
Chicago Bulls
Chicago Bulls Jordan Basketball Flight Fleece-Hoodie für Herren
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119,99 €
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Nike NBA Club Oberteil mit Halbreißverschluss für Herren
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Nike NBA Club Oberteil mit Halbreißverschluss für Herren
79,99 €
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Nike NBA Club Oberteil mit Halbreißverschluss für Herren
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79,99 €
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
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Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
79,99 €
New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
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79,99 €
Nike WNBA 30 Jahre
Nike WNBA 30 Jahre Fleece Crew
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Fleece Crew
74,99 €
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT Basketball-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Kobe
Nike Dri-FIT Basketball-Hoodie (Herren)
84,99 €
Kobe
Kobe Dri-FIT Pullover Basketball-Hoodie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Kobe
Dri-FIT Pullover Basketball-Hoodie (ältere Kinder)
59,99 €
WNBA-Legenden
WNBA-Legenden Nike Basketball Jersey Fleece-Pullover Hoodie
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Nike Basketball Jersey Fleece-Pullover Hoodie
89,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT-Basketball-Oberteil mit Rundhalsausschnitt (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Therma-FIT-Basketball-Oberteil mit Rundhalsausschnitt (Herren)
74,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Angerauter Basketball-Hoodie (Herren)
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Angerauter Basketball-Hoodie (Herren)
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Kobe All-Star Weekend
Kobe All-Star Weekend Basketball-Hoodie aus Fleece (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Kobe All-Star Weekend
Basketball-Hoodie aus Fleece (ältere Kinder)
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A'ja Wilson
A'ja Wilson Damen-Basketball-Hoodie
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Damen-Basketball-Hoodie
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Nike WNBA 30 Jahre
Nike WNBA 30 Jahre WNBA-Pullover-Hoodie
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WNBA-Pullover-Hoodie
69,99 €
Jordan Quai 54
Jordan Quai 54 Oversize-Hoodie (Herren)
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Oversize-Hoodie (Herren)
79,99 €
Kobe
Kobe Dri-FIT Basketball-Fleecehoodie für Herren
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Basketball-Fleecehoodie für Herren
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Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Angerauter Basketball-Hoodie (Herren)
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Jordan Sport
Jordan Sport Therma-FIT-Hoodie für ältere Kinder
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54,99 €
Jordan
Jordan Brooklyn Hoodie mit Print (ältere Kinder)
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Brooklyn Hoodie mit Print (ältere Kinder)
69,99 €
Jordan
Jordan Jumbo Jumpman Fleece-Pullover-Hoodie (ältere Kinder)
Jordan
Jumbo Jumpman Fleece-Pullover-Hoodie (ältere Kinder)
44,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT-Hoodie (Herren)
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Kobe
Kobe Dri-FIT Basketball-Fleecehoodie für Herren
Recyclingmaterialien
Kobe
Dri-FIT Basketball-Fleecehoodie für Herren
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Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Nike NBA Club Oberteil mit Halbreißverschluss für Herren
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79,99 €
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
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New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Jordan NBA Club Premium-Hoodie für Herren
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Nike WNBA 30 Jahre
Nike WNBA 30 Jahre Fleece Crew
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Fleece Crew
74,99 €
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT Basketball-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Kobe
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Kobe
Kobe Dri-FIT Pullover Basketball-Hoodie (ältere Kinder)
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WNBA-Legenden
WNBA-Legenden Nike Basketball Jersey Fleece-Pullover Hoodie
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Nike Standard Issue Therma-FIT-Basketball-Oberteil mit Rundhalsausschnitt (Herren)
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Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Angerauter Basketball-Hoodie (Herren)
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Kobe All-Star Weekend
Kobe All-Star Weekend Basketball-Hoodie aus Fleece (ältere Kinder)
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A'ja Wilson
A'ja Wilson Damen-Basketball-Hoodie
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Nike WNBA 30 Jahre
Nike WNBA 30 Jahre WNBA-Pullover-Hoodie
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Jordan Quai 54
Jordan Quai 54 Oversize-Hoodie (Herren)
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Oversize-Hoodie (Herren)
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Kobe
Kobe Dri-FIT Basketball-Fleecehoodie für Herren
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Dri-FIT Basketball-Fleecehoodie für Herren
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Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Angerauter Basketball-Hoodie (Herren)
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Jordan Sport
Jordan Sport Therma-FIT-Hoodie für ältere Kinder
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Jordan
Jordan Brooklyn Hoodie mit Print (ältere Kinder)
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Jordan
Jordan Jumbo Jumpman Fleece-Pullover-Hoodie (ältere Kinder)
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Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT-Hoodie (Herren)
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Kobe
Kobe Dri-FIT Basketball-Fleecehoodie für Herren
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