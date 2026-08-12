Basketball-Shirts: Atmungsaktivität, wenn du sie brauchst
Wir wissen, dass es auf dem Platz heiß hergehen kann. Deshalb fertigen wir unsere Basketballoberteile aus atmungsaktiven Materialien mit innovativen Eigenschaften. Da wäre zum Beispiel die Nike Dri-FIT Technologie. Sie transportiert den Schweiß von der Haut weg und verteilt ihn auf der Oberfläche der Sportswear, damit er schnell verdunsten kann. Das Ergebnis? Du bleibst trocken und behältst selbst bei anstrengenden Spielen einen kühlen Kopf. Mesh-Einsätze und Lüftungsschlitze gewähren dir optimale Atmungsaktivität, damit du noch länger am Ball bleibst. Außerdem fühlst du dich dank des leichten Materials völlig unbeschwert. Das luftige Gefühl kannst du mit einem ärmellosen und locker geschnittenen Modell noch verstärken. Oder du entscheidest dich für ein Shirt mit Schlitzen am Saum, sodass du beim Dribbeln, Drehen und Werfen volle Bewegungsfreiheit hast.
Bei der großen Auswahl an Designs und Farben findest du bestimmt das Richtige für deine Workouts. Unsere Basketball-T-Shirts gibt es in neutralen Tönen, die zu allem passen, und in leuchtenden Farben, die auf dem Spielfeld besonders auffallen. Dank der Team-Logos gleichst du deinen Lieblingsspielerinnen und -spielern und die auffälligen Grafiken machen dich zu einem echten Hingucker. Farblich abgesetzte Besätze setzen zusätzliche Akzente, während unser kultiger Nike Swoosh jeden Look abrundet. Natürlich haben wir auch an die Details gedacht: Flatlock-Nähte verleihen unseren Basketball-Shirts eine glatte Passform und verhindern Scheuerstellen bei längerem Tragen – so bleibst du bis zum Schlusspfiff konzentriert bei der Sache.
Während dein Fokus auf dem Spiel liegt, haben wir unsere eigene Herausforderung im Blick: Wir wollen mehr für die Umwelt tun. Mit der „Move to Zero“-Initiative geht Nike den Weg in eine Zukunft frei von CO₂-Emissionen und Abfall. Deshalb findest du bei uns viele Basketballtrikots, die aus nachhaltigen Materialien wie recyceltem Polyester und Nylon hergestellt werden. Diese leistungsstarken Stoffe waren ursprünglich Plastikflaschen, alte Teppiche und Fischernetze, die wir vor der Mülldeponie gerettet haben. Wenn du uns bei unserem Vorhaben unterstützen willst, wähle Designs mit dem Label „Nachhaltige Materialien“.