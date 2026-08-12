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NBA Basketball-T-Shirts

(165)
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Chicago Bulls Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Golden State Warriors Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
37,99 €
Nike
Nike Basketball-T-Shirt für Herren
Nike
Basketball-T-Shirt für Herren
44,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Kurzarm-Funktionsoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Kurzarm-Funktionsoberteil (Herren)
34,99 €
San Antonio Spurs Association Edition
San Antonio Spurs Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
San Antonio Spurs Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
Jayson Tatum Boston Celtics 2023/24 Icon Edition
Nike NBA Swingman Trikot (ältere Kinder)
84,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Basketballtrikot (Herren)
KD x NOCTA
Nike Basketballtrikot (Herren)
119,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Ärmelloses Dri-FIT Base-Layer-Tanktop (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Ärmelloses Dri-FIT Base-Layer-Tanktop (Herren)
34,99 €
Griechenland Limited Road
Griechenland Limited Road Nike Basketballtrikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Griechenland Limited Road
Nike Basketballtrikot (Herren)
109,99 €
Sabrina
Sabrina Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt
Frisch eingetroffen
Sabrina
Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt
44,99 €
A'ja Wilson
A'ja Wilson Damen-Basketballtanktop
Recyclingmaterialien
A'ja Wilson
Damen-Basketballtanktop
44,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Kurzarm-T-Shirt für Herren
KD x NOCTA
Kurzarm-T-Shirt für Herren
54,99 €
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Los Angeles Lakers 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
104,99 €
Nike Pro
Nike Pro T-Shirt mit weitem Schnitt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
T-Shirt mit weitem Schnitt (Damen)
37,99 €
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Longsleeve-Base-Layer-Oberteil für Herren
KD x NOCTA
Nike Longsleeve-Base-Layer-Oberteil für Herren
64,99 €
Slowenien
Slowenien Jordan Limited Jersey Auswärtstrikot (Herren)
Frisch eingetroffen
Slowenien
Jordan Limited Jersey Auswärtstrikot (Herren)
89,99 €
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für ältere Kinder
Trae Young Atlanta Hawks 2023/24 City Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für ältere Kinder
84,99 €
Toronto Raptors Icon Edition
Toronto Raptors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Toronto Raptors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
Griechenland Training
Griechenland Training Nike Basketball-T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
Griechenland Training
Nike Basketball-T-Shirt für Herren
34,99 €
Spanien Practice
Spanien Practice Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
Spanien Practice
Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt für Herren
34,99 €
Jordan
Jordan Brooklyn Realtree T-Shirt (ältere Kinder)
Jordan
Brooklyn Realtree T-Shirt (ältere Kinder)
24,99 €
Jordan
Jordan Brooklyn-T-Shirt (Kleinkinder)
Jordan
Brooklyn-T-Shirt (Kleinkinder)
14,99 €
Jordan
Jordan Brooklyn Football Club Oversize-T-Shirt mit Grafik (ältere Kinder)
Jordan
Brooklyn Football Club Oversize-T-Shirt mit Grafik (ältere Kinder)
29,99 €
Ja
Ja Basketball-T-Shirt für Herren
Ja
Basketball-T-Shirt für Herren
54,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Ärmelloses Basketballoberteil für Herren
Ja Standard Issue
Ärmelloses Basketballoberteil für Herren
64,99 €
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
Kobe
Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt für Herren
49,99 €
Miami Heat Association Edition
Miami Heat Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Miami Heat Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
Miami Heat Statement Edition
Miami Heat Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Miami Heat Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
Recyclingmaterialien
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
104,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Trainings-Basketballtrikot aus Mesh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Trainings-Basketballtrikot aus Mesh (Herren)
44,99 €
Nike
Nike Basketball-T-Shirt für Herren
Nike
Basketball-T-Shirt für Herren
44,99 €
Orlando Magic Essentials
Orlando Magic Essentials Nike NBA-T-Shirt für Herren
Orlando Magic Essentials
Nike NBA-T-Shirt für Herren
34,99 €
Chicago Bulls
Chicago Bulls Nike NBA-T-Shirt für Herren
Chicago Bulls
Nike NBA-T-Shirt für Herren
34,99 €
Boston Celtics Club
Boston Celtics Club T-Shirt (Herren)
Boston Celtics Club
T-Shirt (Herren)
34,99 €
Golden State Warriors Club
Golden State Warriors Club T-Shirt (Herren)
Golden State Warriors Club
T-Shirt (Herren)
34,99 €
Los Angeles Lakers Club
Los Angeles Lakers Club T-Shirt (Herren)
Los Angeles Lakers Club
T-Shirt (Herren)
34,99 €
Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club T-Shirt (Herren)
Memphis Grizzlies Club
T-Shirt (Herren)
34,99 €
Team 31
Team 31 Nike T-Shirt mit Logo (Herren)
Team 31
Nike T-Shirt mit Logo (Herren)
34,99 €
Orlando Magic
Orlando Magic Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Orlando Magic
Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
104,99 €
Ja
Ja Basketball-T-Shirt für Herren
Ja
Basketball-T-Shirt für Herren
39,99 €
Philadelphia 76ers Club
Philadelphia 76ers Club T-Shirt (Herren)
Philadelphia 76ers Club
T-Shirt (Herren)
34,99 €
Jordan
Jordan Air Longsleeve-Shirt (ältere Kinder)
Jordan
Air Longsleeve-Shirt (ältere Kinder)
34,99 €
Jordan
Jordan Brooklyn Auto '84 T-Shirt (Kleinkinder)
Jordan
Brooklyn Auto '84 T-Shirt (Kleinkinder)
22,99 €
New Orleans Pelicans Icon Edition
New Orleans Pelicans Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
New Orleans Pelicans Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
Zion Williamson New Orleans Pelicans 2023/24 Statement Edition
Zion Williamson New Orleans Pelicans 2023/24 Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Trikot
Recyclingmaterialien
Zion Williamson New Orleans Pelicans 2023/24 Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman Trikot
104,99 €
USA
USA Nike Basketball-T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
USA
Nike Basketball-T-Shirt für Herren
34,99 €
Kobe
Kobe Tanktop (Kinder)
Recyclingmaterialien
Kobe
Tanktop (Kinder)
49,99 €
Ja
Ja Basketball-T-Shirt für Herren
Ja
Basketball-T-Shirt für Herren
54,99 €
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Ärmelloses Basketballoberteil für Herren
Ja Standard Issue
Ärmelloses Basketballoberteil für Herren
64,99 €
Kobe
Kobe Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
Kobe
Nike Dri-FIT Basketball-T-Shirt für Herren
49,99 €
Miami Heat Association Edition
Miami Heat Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
Miami Heat Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
Miami Heat Statement Edition
Miami Heat Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
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Miami Heat Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
Recyclingmaterialien
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
104,99 €
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Trainings-Basketballtrikot aus Mesh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Standard Issue
Trainings-Basketballtrikot aus Mesh (Herren)
44,99 €
Nike
Nike Basketball-T-Shirt für Herren
Nike
Basketball-T-Shirt für Herren
44,99 €
Orlando Magic Essentials
Orlando Magic Essentials Nike NBA-T-Shirt für Herren
Orlando Magic Essentials
Nike NBA-T-Shirt für Herren
34,99 €
Chicago Bulls
Chicago Bulls Nike NBA-T-Shirt für Herren
Chicago Bulls
Nike NBA-T-Shirt für Herren
34,99 €
Boston Celtics Club
Boston Celtics Club T-Shirt (Herren)
Boston Celtics Club
T-Shirt (Herren)
34,99 €
Golden State Warriors Club
Golden State Warriors Club T-Shirt (Herren)
Golden State Warriors Club
T-Shirt (Herren)
34,99 €
Los Angeles Lakers Club
Los Angeles Lakers Club T-Shirt (Herren)
Los Angeles Lakers Club
T-Shirt (Herren)
34,99 €
Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club T-Shirt (Herren)
Memphis Grizzlies Club
T-Shirt (Herren)
34,99 €
Team 31
Team 31 Nike T-Shirt mit Logo (Herren)
Team 31
Nike T-Shirt mit Logo (Herren)
34,99 €
Orlando Magic
Orlando Magic Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
Recyclingmaterialien
Orlando Magic
Dri-FIT NBA Swingman Trikot (Herren)
104,99 €
Ja
Ja Basketball-T-Shirt für Herren
Ja
Basketball-T-Shirt für Herren
39,99 €
Philadelphia 76ers Club
Philadelphia 76ers Club T-Shirt (Herren)
Philadelphia 76ers Club
T-Shirt (Herren)
34,99 €
Jordan
Jordan Air Longsleeve-Shirt (ältere Kinder)
Jordan
Air Longsleeve-Shirt (ältere Kinder)
34,99 €
Jordan
Jordan Brooklyn Auto '84 T-Shirt (Kleinkinder)
Jordan
Brooklyn Auto '84 T-Shirt (Kleinkinder)
22,99 €
New Orleans Pelicans Icon Edition
New Orleans Pelicans Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
New Orleans Pelicans Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
104,99 €
Zion Williamson New Orleans Pelicans 2023/24 Statement Edition
Zion Williamson New Orleans Pelicans 2023/24 Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman Trikot
Recyclingmaterialien
Zion Williamson New Orleans Pelicans 2023/24 Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman Trikot
104,99 €
USA
USA Nike Basketball-T-Shirt für Herren
Recyclingmaterialien
USA
Nike Basketball-T-Shirt für Herren
34,99 €
Kobe
Kobe Tanktop (Kinder)
Recyclingmaterialien
Kobe
Tanktop (Kinder)
49,99 €

Basketball-Shirts: Atmungsaktivität, wenn du sie brauchst

Wir wissen, dass es auf dem Platz heiß hergehen kann. Deshalb fertigen wir unsere Basketballoberteile aus atmungsaktiven Materialien mit innovativen Eigenschaften. Da wäre zum Beispiel die Nike Dri-FIT Technologie. Sie transportiert den Schweiß von der Haut weg und verteilt ihn auf der Oberfläche der Sportswear, damit er schnell verdunsten kann. Das Ergebnis? Du bleibst trocken und behältst selbst bei anstrengenden Spielen einen kühlen Kopf. Mesh-Einsätze und Lüftungsschlitze gewähren dir optimale Atmungsaktivität, damit du noch länger am Ball bleibst. Außerdem fühlst du dich dank des leichten Materials völlig unbeschwert. Das luftige Gefühl kannst du mit einem ärmellosen und locker geschnittenen Modell noch verstärken. Oder du entscheidest dich für ein Shirt mit Schlitzen am Saum, sodass du beim Dribbeln, Drehen und Werfen volle Bewegungsfreiheit hast.

Bei der großen Auswahl an Designs und Farben findest du bestimmt das Richtige für deine Workouts. Unsere Basketball-T-Shirts gibt es in neutralen Tönen, die zu allem passen, und in leuchtenden Farben, die auf dem Spielfeld besonders auffallen. Dank der Team-Logos gleichst du deinen Lieblingsspielerinnen und -spielern und die auffälligen Grafiken machen dich zu einem echten Hingucker. Farblich abgesetzte Besätze setzen zusätzliche Akzente, während unser kultiger Nike Swoosh jeden Look abrundet. Natürlich haben wir auch an die Details gedacht: Flatlock-Nähte verleihen unseren Basketball-Shirts eine glatte Passform und verhindern Scheuerstellen bei längerem Tragen – so bleibst du bis zum Schlusspfiff konzentriert bei der Sache.

Während dein Fokus auf dem Spiel liegt, haben wir unsere eigene Herausforderung im Blick: Wir wollen mehr für die Umwelt tun. Mit der „Move to Zero“-Initiative geht Nike den Weg in eine Zukunft frei von CO₂-Emissionen und Abfall. Deshalb findest du bei uns viele Basketballtrikots, die aus nachhaltigen Materialien wie recyceltem Polyester und Nylon hergestellt werden. Diese leistungsstarken Stoffe waren ursprünglich Plastikflaschen, alte Teppiche und Fischernetze, die wir vor der Mülldeponie gerettet haben. Wenn du uns bei unserem Vorhaben unterstützen willst, wähle Designs mit dem Label „Nachhaltige Materialien“.