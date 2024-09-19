Die besten Nike Basketballshorts für Kinder
Einkaufs-Guide
In diesen bequemen Basketballshorts sind Kids bereit, auf dem Court alles zu geben.
Ob zukünftige NBA-Stars oder Hobbyspieler:innen – die jungen Basketballer:innen in deinem Leben brauchen Basketballshorts, die ihnen helfen, das Beste aus ihrem Spiel herauszuholen.
Damit die Kids sich ganz uneingeschränkt bewegen können, brauchen sie Shorts, die sicher sitzen und nicht rutschen. Das bedeutet für die kleinen Baller:innen auch: volle Konzentration auf dem Court. Die besten Basketballshorts für Kinder bestehen daher aus schweißableitendem Material, sind weit geschnitten und haben einen elastischen, rutschfesten Bund. Du kannst dir also sicher sein, das die nächsten LeBrons, Sabrina Ionescus oder Giannis genau die Ausrüstung haben, die sie brauchen, um ihr Bestes zu geben.
Passend zu unseren Basketballshorts für Kinder gibt es natürlich auch Nike T-Shirts, Trikots und Basketballschuhe, damit sie perfekt ausgestattet sind.
In diesem Artikel geben wir dir einen Überblick über die besten Nike Basketballshorts für Kinder.
1. Nike Dri-FIT Elite 23 Shorts
Die Elite 23 Basketballshorts von Nike verfügen über Dri-FIT-Technologie und sind nicht nur für schnelle Pickup Games geeignet, sondern auch für Wochenendturniere. Das schweißableitende und leichte Material sorgt dafür, dass Kinder auch dann angenehm kühl bleiben, wenn es beim Spiel heiß hergeht.
Die Mesh-Einsätze verbessern die Atmungsaktivität und die weite, lockere Passform ermöglicht optimale Bewegungsfreiheit, wenn sie sich den Weg zum Korb bahnen. Da es die Basketballshorts für Kinder in vielen verschiedenen Farben gibt, kannst du ihren Look an die Trikotfarbe ihres Lieblingsteams anpassen.
2. Nike Dri-FIT Elite Shorts
Schlicht, geschmeidig und für das Spiel gemacht. Diese Basketballshorts für Kinder sind die beste Wahl, wenn du auf der Suche nach praktischen Styles für junge Basketballer:innen bist. Dri-FIT-Technologie und ein eng anliegender, elastischer Bund sorgen für ablenkungsfreien Tragekomfort und Konzentration beim Spielen. Durch die schwarze Farbe fallen Schweißflecken weniger auf und auch Schmutz, den die Kids nach dem Spielen auf den Courts draußen mitbringen, ist nicht so leicht sichtbar – vor allem, wenn die Waschmaschine mal nicht jeden Fleck rausbekommt.
3. Nike DNA Shorts
Praktische Details wie eine Reißverschlusstasche und ein elastischer Bund mit Kordelzug sorgen dafür, dass Kinder in diesen Basketballshorts sowohl auf dem Court als auch abseits davon eine gute Figur machen. Ein klassisches aufgesticktes Swoosh-Logo verleiht diesen schlichten Shorts mit kontrastierenden Paspeln einen sportlichen Touch. Außerdem sind sie für Kids, die kürzere Basketballshorts bevorzugen, genau richtig. Mit einer Beininnenlänge von ca. 12,5 cm reichen sie nur bis knapp über die Knie.
4. Nike Dri-FIT DNA Shorts
Leichtes Dri-FIT-Strickmaterial ist ein Muss, wenn junge Basketballstars auch bei intensiven Sessions angenehm kühl bleiben sollen. Diese großzügig geschnittenen Basketballshorts für Kinder sorgen für ein frisches Tragegefühl – egal, wie viele Stunden sie damit verbringen, ihr Spiel zu perfektionieren. Der gestreifte Saumbesatz verleiht den Shorts klassischen Style, während in den Seitentaschen und der zusätzlichen Reißverschlusstasche Platz für ein paar kleine Snacks ist.
5. Nike Dri-FIT Shorts
Beim Training, sei es beim Feilen an der Beinarbeit oder beim Üben von Freiwürfen, sind die richtigen Basketballshorts für Kinder entscheidend – schließlich müssen sie sich für ein gutes Spiel in ihnen wohlfühlen. Diese leichten, weiten Shorts erfüllen alle Anforderungen und sind somit ein Must-have für junge Spieler:innen. Sie haben einen extragroßen Swoosh und es gibt sie in verschiedenen klassischen Farben – so können sie immer wieder neu gestylt werden, wenn es mit der Basketball-Crew auf den Platz geht.
6. Nike Dri-FIT Elite Shorts für Kleinkinder
Mit unseren Basketballshorts für Kleinkinder sind deine kleinen Lieblinge, die vielleicht zum nächsten Steph Curry werden, bereits jetzt für den Court gerüstet. Diese klassischen, atmungsaktiven Shorts bieten ihnen den Tragekomfort, den sie brauchen, um selbstbewusst zu spielen – und zwar egal, auf welchem Niveau.
Text: Aemilia Madden