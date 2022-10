Mamba Mentality: Leidenschaft

Ohne Leidenschaft kannst du nicht Generationen von Athletinnen und Athleten inspirieren. Diese Leidenschaft ist es, die die Mamba Mentality für viele derzeitige und zukünftige Athleten auf dem Weg zu persönlichen Bestleistungen so wichtig macht. Was bedeutet Leidenschaft für die anderen Athleten der Mamba Week?



Für Devin Booker bedeutet Leidenschaft, sich bedingungslos für ein Ziel einzusetzen. Für Sabrina Ionescu geht es darum, "zu lernen, wie ich zu meinem besten Selbst werden kann." Für Sydney Leroux heißt es, "das Feuer am Brennen zu halten, das mir hilft, immer hart an mir zu arbeiten. Solange es brennt, mache ich weiter." Und für Jewell Loyd bedeutet Leidenschaft, "dass man nicht mehr aufhören kann, daran zu denken. Man spürt diese Leidenschaft mit jeder Faser seines Herzens. Sie hört nie auf zu brennen."



Sie lebt in jedem Athleten und in allem, was er oder sie mit ungezähmter Begeisterung nicht nur beim Sport erreicht. Mach Kobe stolz und nutze deine Leidenschaft, um noch mehr zu erreichen.