Mädchen lieben sportliche Wettkämpfe

Experten sagen, dass sich Mädchen auf körperlicher, geistiger, emotionaler und sozialer Ebene verbessern, wenn sie sich sportlich betätigen können. Dennoch hören aktuell doppelt so viele Mädchen wie Jungen wieder mit dem Sport auf. Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat Nike mit Community-Partnern und Experten zusammengearbeitet. Das Ergebnis ist der Guide zum Coachen von Mädchen, der dabei hilft, junge Athletinnen zu coachen, motivieren und unterstützen.



Mädchen lieben Spiele und harte Kämpfe. Die Forschung unterstützt unsere Erfahrung: Drei Viertel der Mädchen sagen, dass ihnen der wettkämpferische Aspekt beim Sport am besten gefällt. Sie spielen auch gerne in Teams, bei denen sowohl das Gewinnen als auch der Spaß im Vordergrund stehen. Wir wissen, dass Mädchen nicht schwächer sind und sich nicht öfter verletzt als Jungen. In erster Linie wollen sie spielen.



Das bedeutet nicht, dass du bei jedem Training ein intensives Übungsspiel veranstalten und die Punkte zählen musst. Es bedeutet aber, dass du Wege finden solltest, wie Mädchen in einem freundschaftlichen Wettkampf wichtige Fähigkeiten erlernen.



Die besten Spiele sind die, bei denen sich die Kinder möglichst die ganze Zeit über bewegen. Spiele, die Kommunikation, Teamwork, Problemlösung und Bewegungen schulen, sind optimal. Hier kommen einige lustige und einfache Aktivitäten, die diese Konzepte vermitteln und mit denen sich Mädchen spielerisch bewegen.



Wir wollen, dass sich Kinder so viel wie möglich bewegen, denn das wollen sie selbst auch. Also solltest du Spiele wie Fangen, bei denen Kinder normalerweise "raus" sind, wenn sie gefangen wurden, etwas modifizieren. Das könnte beispielsweise so aussehen, dass sich jemand, der gefangen wurde, fünf Sekunden lang nicht bewegt und laut den Namen seines Lieblingsathleten, seiner Lieblingsathletin oder seiner Lieblingsmannschaft ruft. Danach spielt sie wieder ganz normal mit.



Um konkurrenzfähig zu sein, müssen Mädchen auch die richtige Bekleidung haben – nicht nur für ihren Sport, sondern auch für ihren Körper. Wenn sich ein Mädchen unwohl fühlt oder plötzlich nicht mehr mitmacht, braucht sie vielleicht eine individuelle Ausrüstung, zum Beispiel einen gut sitzenden Sport-BH. Sprich das Thema auf möglichst passende Weise zusammen mit einem Elternteil oder einer Bezugsperson an, damit das Mädchen sicher und entspannt spielen kann.