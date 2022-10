Wie Mädchen durch Sport mutiger werden

Experten sagen, dass sich Mädchen auf körperlicher, geistiger, emotionaler und sozialer Ebene verbessern, wenn sie sich sportlich betätigen können. Dennoch hören aktuell doppelt so viele Mädchen wie Jungen wieder mit dem Sport auf. Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat Nike mit Community-Partnern und Experten zusammengearbeitet. Das Ergebnis ist der Guide zum Coachen von Mädchen, der dabei hilft, junge Athletinnen zu coachen, motivieren und unterstützen.



Beim Sport muss man oft Risiken eingehen. Man ist unsicher und angreifbar, wenn man eine neue Fertigkeit lernt, eine ungewohnte Übung macht oder ganz allein den letzten Verteidiger angreift. Und obwohl Mädchen oft gefeiert und belohnt werden, wenn sie etwas richtig machen, erhalten sie nicht das gleiche positive Feedback, wenn sie eine neue Technik ausprobieren, die ihnen nicht sofort gelingt.



Auf den Sport bezogen bedeutet das, dass ein Mädchen zögern könnte, etwas auszuprobieren, wenn sie sich nicht sicher ist, dass es ihm gelingen wird. Aber wenn sie diesen riskanten Pass nie ausprobiert, nie nach einem Ball taucht oder nur über die Laufdistanz antritt, die sie am besten beherrscht, verpasst sie eine Menge wertvoller Erfahrungen.



Stell dir ein Mädchen vor, das entschlossen auf das Tor schießt, auch wenn sie sich nicht sicher ist, ob der Ball im Netz landen wird. Oder ein Mädchen, das sich im Delfinschwimmen versucht, auch wenn Freistil ihre stärkste Disziplin ist. Eine andere könnte auf dem Platz acht Tore geschossen haben, aber wenn sie als Torhüterin einspringt, werden sich alle an den Schuss erinnern, den sie gehalten hat. Diese Mädchen haben gelernt, mutig zu sein, und das wird sie prägen – im Sport und im Leben.



