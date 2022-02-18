So richtest du dein eigenes Yoga-Studio zu Hause ein

Das Ambiente in einem Yogastudio hat immer etwas ganz Besonderes an sich, das dir ein Gefühl der Ruhe vermittelt, sobald du es betrittst. Von den Farben der Wände zur Beleuchtung und der beruhigenden Aromatherapie, all diese Elemente können ein entspanntes Ambiente für eine entspannende und regenerative Yogasession schaffen. Aber wie kannst du dir dieselben Vibes zunutze machen, ohne dafür vor die Haustür zu müssen?

Zunächst einmal ist es wichtig, einen festen Platz nur für deine Yogasessions ausfindig zu machen. Auch wenn du dein Lieblings-Yogastudio nicht Kerze für Kerze nachbilden kannst, kannst du dasselbe Gefühl von Frieden und Kraft, das Yoga bietet, nachahmen, ohne gleichzeitig den Fokus auf deine Yogasession zu verlieren.

Es bedarf nicht viel, um das perfekte Yoga-Ambiente für daheim zu kreieren. Schließlich kann ein schlichtes, minimalistisches Ambiente Ablenkungen minimieren, so dass du dich auf deine Atmung und Posen konzentrieren kannst.