9 Vorteile von Hot Yoga für einen gesünderen Körper und Geist

Warum das wichtig ist: Jede Art von Bewegung kann sich auf die Stimmung und die psychische Gesundheit auswirken. Hot Yoga ist da keine Ausnahme und bietet emotionale Unterstützung.

Sanfte, atembasierte Übungen wie Yoga können nicht nur körperlich die Lungengesundheit, sondern auch bei Stress und Angstzuständen unterstützen.

Sowohl Yoga als auch Meditation können laut Harvard Health dabei helfen, Symptome von Angstzuständen und Depressionen zu reduzieren. Zum Teil mag das daran liegen, dass Yoga das Gehirn auf wichtige Weise stärkt, was dem Gedächtnis, dem Aufmerksamkeitsvermögen, dem Bewusstsein, dem Denken und der Sprache zugute kommt – im Grunde bewirkt es, dass dein Gehirn in jeder Hinsicht effizienter arbeitet, einschließlich bei der Verarbeitung von Emotionen.

Eine im August 2019 im Journal of Alternative and Complementary and Medicine veröffentlichte Studie ergab, dass ein achtwöchiger Hot-Yoga-Kurs bei Frauen mittleren Alters Depressionssymptome, einschließlich einer schlechten Lebensqualität und verminderter kognitiver Funktionen, verringerte.

Auch Menschen, die mit schweren depressiven Störungen zu kämpfen haben, können eine gewisse Linderung erfahren. Eine im März 2023 in Frontiers in Psychiatry veröffentlichte Studie ergab, dass sich die Symptome von Depressionen bei Menschen, die Yoga praktizierten, im Vergleich zur Kontrollgruppe besserten.