4 gesundheitliche Vorteile des frühen Aufwachens

Die Sonne ist der beste Wecker. Und sie hilft dir, langfristig einen guten Schlaf-Wach-Rhythmus zu entwickeln.

"Licht am Morgen hilft uns, uns auf unseren zirkadianen Rhythmus einzustellen", so Annie Miller, lizenzierte klinische Sozialarbeiterin und Expertin für verhaltensorientierte Schlafmedizin. Der zirkadiane Rhythmus ist der körpereigene 24-Stunden-Zyklus, der auf Veränderungen des Lichts reagiert: "Wenn Licht auf die Augen trifft, wird dem Gehirn signalisiert, dass es Zeit ist, aufzuwachen."

Wenn du deinen Tag im Morgengrauen beginnst, bereitest du deinen Körper auch darauf vor, bei Dunkelheit müde zu werden. "Indem wir mit der Sonne aufwachen, sorgen wir dafür, dass wir bei Sonnenuntergang müde werden und besser schlafen können", so Miller.