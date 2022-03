Das beste Krafttraining mit dem Widerstandsband für Anfänger:innen

Im Gegensatz zu freien Gewichten bewegen sich Widerstandsbänder nicht nur in eine Richtung, sondern decken den gesamten Bewegungsradius ab.

Durch den Widerstand über den gesamten Bewegungsbereich werden die Muskeln sowohl in der konzentrischen als auch in der exzentrischen Phase beansprucht. Mit "konzentrisch" ist beispielsweise beim Bankdrücken das Wegdrücken des Gewichts vom Körper gemeint, während die exzentrische Phase das kontrollierte Absenken des Gewichts beschreibt. Obwohl beide Bewegungen wichtig für den Kraftaufbau sind, wurde herausgefunden, dass exzentrische Übungen sowohl effektiver für den Aufbau der gesamten Körperkraft als auch der exzentrischen Kraft sind. Das bedeutet also, dass diese kleinen, praktischen Bänder so einiges bewirken können.



