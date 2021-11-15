So verbrennst du dein Bauchfett

Fett ist ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Körpers. Es ist am Stoffwechsel und an hormonellen Aktivitäten beteiligt, die dafür sorgen, dass dein Körper richtig funktioniert. Aber zu viel Fett, vor allem auf den Hüften oder am Bauch, kann zu gesundheitlichen Problemen führen und dich davon abhalten, dass du dich gut fühlst und wirklich leistungsfähig bist. Einfache Veränderungen deiner Ernährung und deines Lebensstils können dir dabei helfen, unerwünschtes Bauchfett zu verbrennen und wieder in Form zu kommen.

Hast du überschüssiges Fett im Bauchbereich? Das Fett in deinem Körper kann gleichmäßig verteilt sein, oder du hast vielleicht mehr Bauchfett und schlanke Arme und Beine. Unterschiedliche Verteilung kann auf unterschiedliche Arten der Fettansammlung hinweisen. Wenn du weißt, zu welchem Typ du gehörst, kannst du dein Bauchfett besser in Angriff nehmen. Hier die Erklärung:

Die drei Arten an Fettzellen

Wenn du in einen menschlichen Körper hineinsehen könntest, würdest du drei verschiedenfarbige Substanzen sehen: die unterschiedlichen Körperfette. Weißes, braunes und beiges Fettgewebe ist entweder essentielles Fett, Unterhautfett oder Viszeralfett, je nachdem, wo im Körper es sich befindet.

Essentielles Fett: Dieses Fett befindet sich in deinen Muskeln, Nervenzellen, dem Knochenmark, Gehirn und lebenswichtigen Organen wie deinem Herz und deinen Lungen. Es schützt deine wichtigsten Organe, isoliert, ermöglicht die Vitaminaufnahme, reguliert den Hormonhaushalt und vieles mehr. Laut dem American Council on Exercise sollte essentielles Fett bei gesunden Männern circa 2 bis 5 Prozent des Gesamtgewichts ausmachen, während es bei gesunden Frauen zwischen 10 und 13 Prozent liegt. Unterhautfett: Unterhautfett ist weißes Fett, das direkt unter der Haut gespeichert wird. Der Anteil dieses weißen Fetts wird gemessen, wenn dein Körperfettanteil mithilfe eines Calipers untersucht wird. Es ist das Fett, das man "kneifen" kann. Unterhautfett ist normal und auch gesund. Es ist dafür verantwortlich, dich warm zu halten, es ist ein Polster für dein Gewebe und deine Organe gegen Stöße und dient als Energiespeicher. Es ist also die Art Fett, die dann aufgebaut wird, wenn du über längere Zeit einen Energieüberschuss hast, z. B. weil du zu viel isst und dich nicht genug bewegst. Viszeralfett: Im Gegensatz zum Unterhautfett wird das Viszeralfett nicht unter der Haut gespeichert, sondern in der Bauchhöhle. Es handelt sich um ein tiefliegendes, gelartiges Fett, das die wichtigsten Organe umhüllt. Um den Platz zwischen den Organen zu polstern, ist ein wenig Viszeralfett nötig. Aber zu viel davon kann gefährlich sein. Es kann zu Stammfettsucht, Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes und vielen weiteren Erkrankungen führen.

Zu welchem Fetttyp gehört Bauchfett?

Je nachdem, wo sich dein Fett ansammelt, kann es sich um einen anderen Typ handeln. Wenn dein Fett gleichmäßig im Körper verteilt ist, kann es sein, dass du einen höheren Anteil an Unterhautfett besitzt. Wenn sich dein Fett hauptsächlich am Bauch ansetzt, hast du vielleicht mehr Viszeralfett.

Du kannst das leicht mit einem Maßband prüfen. Leg es auf Höhe des Bauchnabels um deinen Bauch. Dein Bauchumfang zeigt an, wie viel deines Fetts Unterhautfett ist, und wie viel Viszeralfett sich in deinem Bauch befindet. Bei Frauen sind mehr als 89 cm und bei Männern mehr als 101 cm ein Anzeichen dafür, dass sich Bauchfett angesammelt hat.

Es kann allerdings auch sein, dass du schlank aussiehst und dennoch einen hohen Anteil an Viszeralfett besitzt. Das kann man nur durch eine Untersuchung der Körperzusammensetzung herausfinden. Auch wenn du insgesamt nicht viel wiegst, kann eine Ansammlung an innerem Bauchfett ein Anzeichen für einen ungesunden Lebens- oder Ernährungsstil sein.

Viszeralfett wird als gefährlicher eingestuft, weil es sich zwischen den wichtigsten Organen befindet. Wenn du also Bauchfett hast, solltest du versuchen, es zu verbrennen, um gesund zu bleiben.