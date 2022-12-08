Sind frisch gepresste Säfte gesund? Von anerkannten Ernährungsberater:innen erklärt

In der Gesundheits- und Wellnessbranche gibt es immer wieder neue Trends, und Entsaften ist da keine Ausnahme. Im Laufe der Jahre hat es sowohl an Beliebtheit gewonnen als auch verloren. Und obwohl frisch gepresste Säfte viele Vorteile mit sich bringen, halten sich hartnäckig populäre Behauptungen, die wissenschaftlich nicht erwiesen sind.

Du weißt nicht, was man unter Entsaften versteht? Kein Problem. Hier eine kurze Erklärung: "Beim Entsaften wird Saft aus einer Frucht oder einem Gemüse extrahiert bzw. entfernt und der Rest des Produktes, einschließlich des Fruchtfleisches, der Fasern, der Kerne und der Haut, wird in der Regel weggeworfen", so Maya Feller (M.S.), registrierte und lizenzierte Ernährungsberaterin und Ernährungsexpertin. Doch sind Säfte überhaupt gesund und werden die angepriesenen Vorteile dem Hype gerecht?

Hier gehen Feller und Brittany Modell (M.S.), ebenfalls registrierte und lizenzierte Ernährungsberaterin und Ernährungsexpertin, ausführlich auf die Einzelheiten ein und beleuchten sowohl die Vorteile des Entsaftens als auch die möglichen Fallstricke.