Vorteile von Wassermelonensaft laut zertifizierten Ernährungsfachleuten

Wassermelonen enthalten auch das Antioxidans Lycopin, das der saftigen Melone ihre rosa-rote Farbe verleiht.

"Antioxidantien sind gesundheitsfördernde Moleküle, die auf sichere Weise mit freien Radikalen reagieren, sie neutralisieren und so ihre Fähigkeit hemmen, Zellschäden zu verursachen", so Dineen. "Daten aus epidemiologischen Studien deuten darauf hin, dass Lycopin die Blutfettwerte und den Blutdruck verbessern kann", sagt sie und fügt hinzu, dass Lycopin aus frischen Wassermelonen bioverfügbar ist. Bioverfügbarkeit bezieht sich auf die Resorption und gibt an, wie gut ein Stoff vom Körper aufgenommen werden kann. Das Lycopin aus Wassermelonen kann also vom Körper resorbiert werden.

Manche Inhaltsstoffe von Wassermelonen können auch zur Senkung des Blutdrucks beitragen. Das in Wassermelonen enthaltene Citrullin wird im Körper in die Aminosäure Arginin umgewandelt und hilft bei der Synthese von Stickstoffmonoxid, "das gefäßerweiternd wirkt und den Blutdruck senkt", so Dineen. Obwohl die ganze Frucht Citrullin enthält, ist es laut Dineen dennoch im weißen Teil der Schale am reichlichsten vorhanden. Für die meisten kalt gepressten Wassermelonensäfte, die man kaufen kann, werden glücklicherweise sowohl die weiße Schale als auch Fruchtfleisch verwendet. Das bedeutet, dass sie auf jeden Fall Citrullin enthalten.