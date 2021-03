Frag den Coach: "Wie schaffe ich es, nicht dauernd nach neuen Ausreden zu suchen?"

A:

Weißt du was, AWOL? Das war bei mir in meinem ersten College-Jahr auch so.



Ich komme aus einer großen Familie, in der alle eng miteinander verbunden sind, und ich war die Erste, die aufs College gehen durfte. Meine Großmutter musste die Schule wegen der damaligen Rassengesetze nach der achten Klasse verlassen. Meine Mutter hatte mehrere Jobs, um sich das College zu finanzieren, und musste dann aufhören, weil sie schwanger wurde. Also blickte die ganze Familie auf mich. Ich sage dir: Der Druck war unglaublich hoch.



Aber meine Familie stand immer hinter mir. Sie hat mich unterstützt und mir starke Werte vermittelt. Auch wenn sie mich manchmal unter Druck gesetzt hat, so wusste ich doch, dass ich mich immer auf sie verlassen konnte.



Auch du hast etwas, auf das du dich verlassen kannst, AWOL. Du warst Vize-Kapitänin an der High School. Du weißt also, was harte Arbeit bedeutet und was Mut heißt. Du weißt auch: Wenn man Teil eines Teams wird, dann übernimmt man Verantwortung, und es liegt an einem selbst, ob man das ernst nimmt. Deshalb solltest du dir selbst jetzt ein paar Fragen beantworten wie: "Was für ein Mensch möchte ich sein?" und "Was ist für mich nicht verhandelbar?"