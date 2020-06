Rezept für Linsensuppen-Bowls

Zubereitung

Für die Linsensuppe:

Gib das Kokosöl in einen großen Suppentopf und brate die Zwiebeln bei mittlerer Hitze ca. 5–7 Minuten glasig an. Gib den Knoblauch hinzu und brate ihn an, bis er duftet. Gib die Karotten und Süßkartoffeln hinzu und brate sie, bis sie weich sind. Gib Linsen und Gemüsebrühe hinzu und lasse sie aufkochen. Gib Thymian und die Lorbeerblätter hinzu und lasse das ganze zwischen 30 Minuten und 2 Stunden köcheln. Gib den Palmkohl ein paar Minuten vor Ende hinzu. Gib die Suppe in 5 separate Behälter. Sie hält bis zu 3 Tage im Kühlschrank oder bis zu 2 Wochen im Tiefkühlfach.



Für das Topping:

Gib alle Zutaten in eine Küchenmaschine, bis sie grob gehackt sind. Verteile sie dann auf einzelne Behälter und bewahre sie mit der Suppe auf. Mit einem gekochten Ei servieren.