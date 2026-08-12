Geschenke zum Muttertag

Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
30 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
30 % Rabatt
Nike Gym Club
Nike Gym Club Trainingstasche (24 l)
Bestseller
Nike Gym Club
Trainingstasche (24 l)
47,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Damen)
Bestseller
Nike P-6000
Schuh (Damen)
119,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear RPM Tasche (26 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
RPM Tasche (26 l)
84,99 €
Nike One
Nike One Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
Nike One
Rucksack (25 l)
89,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
29 % Rabatt
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Schuh (Damen)
Nike Air Max SNDR
Schuh (Damen)
30 % Rabatt
Nike Tempo
Nike Tempo Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
34,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damenschuh
Nike Air Max 270
Damenschuh
30 % Rabatt
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Damenschuh
Recyclingmaterialien
Nike Cortez Textile
Damenschuh
89,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damen-Leggings (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damen-Leggings (große Größe)
29 % Rabatt
Nike Intensity
Nike Intensity Herren-Trainingsgürtel
Nike Intensity
Herren-Trainingsgürtel
30 % Rabatt
Jordan Sport
Jordan Sport Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 18 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 18 cm)
30 % Rabatt
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Damen-Golfhandschuh (linke Hand)
Nike Tour Classic 4
Damen-Golfhandschuh (linke Hand)
29,99 €
Nike Pro
Nike Pro Hijab 2.0
Bestseller
Nike Pro
Hijab 2.0
39,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
64,99 €
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Herren-Golfhandschuh (Rechts regulär)
Nike Tour Classic 4
Herren-Golfhandschuh (Rechts regulär)
29,99 €
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
37,99 €
Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Traillaufschuh für Damen
Nike Wildhorse 10
Traillaufschuh für Damen
149,99 €
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Straßenlaufschuh (Damen)
Bestseller
Nike Pegasus Premium
Straßenlaufschuh (Damen)
209,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Kurzarmshirt aus Strickmaterial mit verkürztem Schnitt (Damen)
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Jordan Sport
Kurzarmshirt aus Strickmaterial mit verkürztem Schnitt (Damen)
30 % Rabatt

Geschenkideen zum Muttertag: als Zeichen der Liebe

Du suchst noch nach dem perfekten Muttertagsgeschenk? Mit professioneller High-Performance-Sportswear kannst du bei sportlichen Moms einen Volltreffer landen. In der Nike Kollektion findest du alltägliche Basics ebenso wie ausgefallene Designs, mit denen man die eigenen Grenzen überwinden kann. Außerdem sorgen innovative Technologien und atmungsaktive Textilien dafür, dass sich jede Sportlerin nicht nur in Bestform fühlt, sondern dabei gleichzeitig auch noch gut aussieht.


Unsere Geschenkideen zum Muttertag beinhalten zahlreiche Modelle, die für einen aktiven Lebensstil konzipiert sind. Ganz gleich, für welche Sportart sich deine Mutter begeistert: Unsere Nike Klassiker samt funktionaler Accessoires wird sie mit Sicherheit lieben, darunter Tops und T-Shirts bis hin zu kuscheligen Jogginghosen und Hoodies. Wer sich nicht entscheiden kann, geht mit einem Nike Geschenkgutschein auf Nummer sicher. So kann sie ihr neues Lieblingspiece einfach selbst auswählen.


Stilvolle Geschenke für Mama


Sportswear, die jedes Training auf ein neues Level hebt, ist für Athletinnen das ideale Geschenk zum Muttertag. Dabei haben wir etwas für jeden Geschmack, ganz gleich, ob deine Mutter am liebsten im Fitnessstudio trainiert oder anspruchsvolles Trail-Running auf dem Plan steht.


Wähle leuchtende Farben für auffällige Looks oder entscheide dich für dezentere Styles, die mit Understatement punkten. Dank atmungsaktiver Materialien und verstellbarer Passform gewährleisten die einzigartigen Designs von Nike hohen Komfort bei jedem Wetter. Entdecke unsere leichtgewichtige Sportswear mit Dri-FIT Technologie – sie leitet den Schweiß von der Haut ab, damit er schnell verdunsten kann, und erzeugt auf diese Weise ein trockenes Tragegefühl. Außerdem lohnt ein Blick auf die Nike Sport-BHs, die das Selbstvertrauen jeder Frau stärken.


Wir haben uns der „Move to Zero“-Initiative von Nike verschrieben, mit der wir den CO₂-Ausstoß und die Abfallmengen unseres Unternehmens auf null senken wollen. Deshalb produzieren wir auch Sportswear aus nachhaltigen Materialien, die einerseits die Umwelt schützen und dir andererseits das gute Gefühl geben, aktiv etwas zum Klimaschutz beizutragen. Das heißt unterm Strich: Egal, ob du ein funktionales, stilvolles oder umweltfreundliches Geschenk suchst – in unserer Kollektion mit Muttertagsgeschenken wirst du garantiert fündig.