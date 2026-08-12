Vatertagsgeschenke

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Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Schuh (Herren)
Bestseller
Nike Air Force 1 '07
Schuh (Herren)
119,99 €
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Jogger (Herren)
Nike Tech
Fleece-Jogger (Herren)
99,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarmshirt für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurzarmshirt für ältere Kinder (Jungen)
32,99 €
Nike Stride
Nike Stride Mid Layer mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss fürs Laufen (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Mid Layer mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss fürs Laufen (Herren)
69,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-T-Shirt
Nike Sportswear Club
Herren-T-Shirt
24,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT Shorts (Herren, ca. 15 cm)
94,99 €
Nike Primary
Nike Primary Vielseitiges Dri-FIT-Tanktop für Herren
Nike Primary
Vielseitiges Dri-FIT-Tanktop für Herren
47,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Dri-FIT 2-in-1-Shorts (ca. 18 cm) für Herren
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear RPM Tasche (26 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
RPM Tasche (26 l)
84,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (ältere Kinder)
Bestseller
Nike Air Max Plus
Schuh (ältere Kinder)
144,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (klein, 1 l)
Nike Heritage
Crossbody-Tasche (klein, 1 l)
24,99 €
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Herrenschuh
Nike Dunk Low Retro
Herrenschuh
119,99 €
Nike Club
Nike Club Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Club
Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
69,99 €
Nike Premium
Nike Premium Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Premium
Crossbody-Tasche (4 l)
32,99 €
Nike Club
Nike Club French-Terry-Alumni-Shorts für Herren
Nike Club
French-Terry-Alumni-Shorts für Herren
44,99 €
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
37,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Fitness-T-Shirt für Herren
Nike Dri-FIT
Fitness-T-Shirt für Herren
32,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Kurzarm-Fitness-Oberteil mit enger Passform für Herren
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Lange Dri-FIT Fitnessshorts für Herren
37,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleecehose (Herren)
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT Fleecehose (Herren)
30 % Rabatt
Nike Apex
Nike Apex Dri-FIT Bucket Hat
Nike Apex
Dri-FIT Bucket Hat
37,99 €
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Bestseller
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
119,99 €
Nike Intensity
Nike Intensity Herren-Trainingsgürtel
Nike Intensity
Herren-Trainingsgürtel
30 % Rabatt
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Crossbody-Tasche (4 l)
27,99 €
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Damen-Golfhandschuh (linke Hand)
Nike Tour Classic 4
Damen-Golfhandschuh (linke Hand)
29,99 €
Nike Icon Air Force 1
Nike Icon Air Force 1 Karten-Portemonnaie
Nike Icon Air Force 1
Karten-Portemonnaie
24,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Shorts (Herren)
30 % Rabatt
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Tennis-Crew-Socken (2 Paar)
NikeCourt Multiplier Cushioned
Tennis-Crew-Socken (2 Paar)
19,99 €
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Herren-Golfhandschuh (Rechts regulär)
Nike Tour Classic 4
Herren-Golfhandschuh (Rechts regulär)
29,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sport-BH für Mädchen
Bestseller
Nike Swoosh
Sport-BH für Mädchen
27,99 €
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Schuh (Herren)
Air Jordan 1 Low
Schuh (Herren)
129,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-Strick-Shorts
Nike Sportswear Club
Herren-Strick-Shorts
39,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT-Hoodie (Herren)
30 % Rabatt
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Shorts mit diamantförmigen Akzenten (für Herren)
Jordan Flight Fleece
Shorts mit diamantförmigen Akzenten (für Herren)
30 % Rabatt
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Workout-Schuh für Herren
Nike Air Monarch IV
Workout-Schuh für Herren
79,99 €
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Schuh für ältere Kinder
Bestseller
Jordan Spizike Low
Schuh für ältere Kinder
124,99 €
Nike Hyverse
Nike Hyverse Vielseitiges Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Oberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Hyverse
Vielseitiges Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Oberteil für Herren
39,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Herrenschuh
Bestseller
Nike Air Max Plus
Herrenschuh
189,99 €
Nike Vapor Elite
Nike Vapor Elite Fitnesshandschuhe (Herren)
Nike Vapor Elite
Fitnesshandschuhe (Herren)
29,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (jüngere Kinder)
Bestseller
Nike Air Max Plus
Schuh (jüngere Kinder)
104,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Shorts aus Dri-FIT-Gewebe für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Diamond Shorts aus Dri-FIT-Gewebe für Herren
30 % Rabatt
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman Kurzarm-T-Shirt für Herren
Jordan Jumpman
Kurzarm-T-Shirt für Herren
30 % Rabatt
Nike Apex
Nike Apex Swoosh-Bucket-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Apex
Swoosh-Bucket-Cap
29,99 €
Nike Stride
Nike Stride Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
119,99 €
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Schuh (Herren)
Nike Zoom Vomero 5
Schuh (Herren)
159,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Hose (Herren)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT Hose (Herren)
109,99 €
Nike Refuel
Nike Refuel Nike Refuel Wasserflasche mit Verriegelungsdeckel (700 ml)
+1
Nike Refuel
Nike Refuel Wasserflasche mit Verriegelungsdeckel (700 ml)
19,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Max 270
Schuh (ältere Kinder)
119,99 €
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Damen-Golfhandschuh (linke Hand)
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Damen-Golfhandschuh (linke Hand)
29,99 €
Nike Icon Air Force 1
Nike Icon Air Force 1 Karten-Portemonnaie
Nike Icon Air Force 1
Karten-Portemonnaie
24,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Shorts (Herren)
30 % Rabatt
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Tennis-Crew-Socken (2 Paar)
NikeCourt Multiplier Cushioned
Tennis-Crew-Socken (2 Paar)
19,99 €
Nike Tour Classic 4
Nike Tour Classic 4 Herren-Golfhandschuh (Rechts regulär)
Nike Tour Classic 4
Herren-Golfhandschuh (Rechts regulär)
29,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sport-BH für Mädchen
Bestseller
Nike Swoosh
Sport-BH für Mädchen
27,99 €
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Schuh (Herren)
Air Jordan 1 Low
Schuh (Herren)
129,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-Strick-Shorts
Nike Sportswear Club
Herren-Strick-Shorts
39,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT-Hoodie (Herren)
30 % Rabatt
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Shorts mit diamantförmigen Akzenten (für Herren)
Jordan Flight Fleece
Shorts mit diamantförmigen Akzenten (für Herren)
30 % Rabatt
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Workout-Schuh für Herren
Nike Air Monarch IV
Workout-Schuh für Herren
79,99 €
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Schuh für ältere Kinder
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Jordan Spizike Low
Schuh für ältere Kinder
124,99 €
Nike Hyverse
Nike Hyverse Vielseitiges Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Oberteil für Herren
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Nike Hyverse
Vielseitiges Nike Dri-FIT UV Kurzarm-Oberteil für Herren
39,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Herrenschuh
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Nike Air Max Plus
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Nike Vapor Elite
Nike Vapor Elite Fitnesshandschuhe (Herren)
Nike Vapor Elite
Fitnesshandschuhe (Herren)
29,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (jüngere Kinder)
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Nike Air Max Plus
Schuh (jüngere Kinder)
104,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Shorts aus Dri-FIT-Gewebe für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Diamond Shorts aus Dri-FIT-Gewebe für Herren
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Jordan Jumpman
Jordan Jumpman Kurzarm-T-Shirt für Herren
Jordan Jumpman
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30 % Rabatt
Nike Apex
Nike Apex Swoosh-Bucket-Cap
Recyclingmaterialien
Nike Apex
Swoosh-Bucket-Cap
29,99 €
Nike Stride
Nike Stride Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
119,99 €
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Schuh (Herren)
Nike Zoom Vomero 5
Schuh (Herren)
159,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Hose (Herren)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT Hose (Herren)
109,99 €
Nike Refuel
Nike Refuel Nike Refuel Wasserflasche mit Verriegelungsdeckel (700 ml)
+1
Nike Refuel
Nike Refuel Wasserflasche mit Verriegelungsdeckel (700 ml)
19,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Max 270
Schuh (ältere Kinder)
119,99 €

Dein Vatertagsgeschenk: Schenke Performance

Zeige deine Liebe mit einem Vatertagsgeschenk von Nike. Egal, ob dein Papa ein ambitionierter Sportler ist oder sich einfach nur gerne bewegt: Bei uns findest du das passende Geschenk zum Vatertag. Entdecke schweißableitende Trainingsshirts und Tanktops für Väter, die gerne ins Fitnessstudio gehen. Für unterwegs haben wir Jacken, die ihn warm halten, und passende Taschen, in denen er seine Sachen sicher verstauen kann. Nach dem Training kann er in weichen Shorts und Jogginghosen entspannen.


Finde unter unseren Vatertags-Geschenkideen auffällige Designs oder schlichte Modelle, wenn dein Vater es lieber dezent mag. Für kühle Tage wählst du einen kuscheligen Hoodie, damit er nicht friert. Unsere High-Performance-Modelle kombinieren Funktionalität mit Streetwear-Flair, damit dein Vater sowohl bei einer fordernden Trainingseinheit als auch beim Entspannen gut aussieht und sich wohlfühlt.


Innovative Geschenke für Papa


In unserer Auswahl an Sportschuhen, Sportbekleidung und Accessoires findest du tolle Geschenke zum Vatertag. Dank leistungsstarker Materialien und bequemer Passformen kann er sich uneingeschränkt auf das konzentrieren, was ihm Spaß macht. Suchst du nach Kleidung, die freundlich zur Umwelt ist und die du guten Gewissens verschenken kannst? Dann achte auf das Etikett „Nachhaltige Materialien“, das Modelle aus innovativen, recycelten Textilien kennzeichnet.


Für welche Sportart auch immer sich dein Dad begeistert, bei uns findest du das passende Outfit dazu, in dem er bequem durch den Tag kommt. Und wenn du dir nicht sicher bist, worüber er sich freuen würde, dann entscheide dich für einen Nike-Geschenkgutschein, damit er sich seine Favoriten selbst aussuchen kann.