So entscheidest du dich richtig, um deine Ziele zu erreichen

Diese Herangehensweise erweist sich gerade in emotionalen Momenten, in denen System 2 normalerweise nicht aktiv ist, als besonders nützlich. Hier nochmal ein Beispiel: Du hattest kurz vor Feierabend ein frustrierendes Gespräch mit deinem Chef. System 1, das instinktiv und schnell reagiert, würde jetzt vielleicht wollen, dass du dir einen Drink gönnst. Ein aktives System 2 könnte dich jedoch dazu inspirieren, dich mit Yoga-Übungen, Lesen oder Malen zu beruhigen.



Es fällt dir schwer, nicht emotional zu reagieren? Dann versuch, dich auf deinen Atem zu konzentrieren. "Das beruhigt das Nervensystem, senkt das Stresshormon Cortisol und sorgt für Klarheit", so Eric Stefanski, Coach für Performance-Psychologie und Eigentümer von Elevation Athletics and Lifesparq in Boulder, Colorado. Eine seiner bevorzugten Techniken ist die Box-Atmung. Atme durch die Nase ein und zähle dabei bis vier. Halte die Luft an, während du erneut bis vier zählst. Atme dann für ebenfalls vier Sekunden durch die Nase aus und halte den Atem für weitere vier Sekunden an. Wiederhole den Vorgang zwei Minuten lang oder so lange, bis du dich ruhiger fühlst.



Wenn du noch immer Schwierigkeiten hast, Entscheidungen zu treffen, überleg dir, was langfristig gut für dich ist, so Dr. Sebastian Gluth, Leiter des Zentrums für Neurowissenschaft der Entscheidung an der Universität Basel, Schweiz und Erstautor der Studie "Nature Human Behaviour". Führ dir also vor Augen, wer du sein möchtest und wie du dich Wochen, Monate oder Jahre später fühlen willst. So aktivierst du dein prospektives Gedächtnis. Untersuchungen haben gezeigt, dass uns dies dabei hilft, geduldiger zu sein und erfüllende Entscheidungen zu treffen, so Gluth.



Mit diesem Ansatz entscheidest du dich möglicherweise nicht nur für den Avocado-Toast, weil dir bewusst ist, dass er dir mehr Energie für dein Workout gibt. Sondern auch, weil du weißt, dass dich ein effektives Workout heute, dazu motiviert, auch morgen wieder zu trainieren. Dieser positive Kreislauf hilft dir dabei, mit deinem Training am Ball zu bleiben.



Natürlich kannst du nicht jeden Tag jede einzelne Entscheidung bis ins kleinste Detail abwägen (das wäre viel zu anstrengend). Aber du weißt jetzt was du tun musst, um bessere Entscheidungen in Bezug auf deine Gesundheit zu treffen. Was du mit diesen Insider-Infos machst, liegt ganz bei dir. Wir hoffen, dass dir die Entscheidung nicht allzu schwer fallen wird.