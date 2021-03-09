(Bra) by Dina | Der passende Sport-BH für eine Freundin

Letzte Aktualisierung: 9. März 2021
(Bra) by Dina Asher-Smith
Styling mit Freundinnen
Wenn du "(Bra) by Dina" kennst, eine Serie, in der die Weltmeisterin über das Thema Sport-BHs redet, dann ist dir klar: Dina Asher-Smith weiß, wovon sie spricht. Schließlich trägt sie an 6 Tagen in der Woche einen Sport-BH und kennt ihre Größe genau.
Aber was ist mit ihren Freundinnen? Sieh dir an, was passiert, wenn Dina zum Abwechslung mal das Styling für andere übernimmt.
Sport-BH mit einteiligem Polster
Dina wählt für Portia einen Sport-BH mit einteiligem Polster und liegt damit goldrichtig. Passform, Style und Funktion sind ein Volltreffer. Das innovative unkomplizierte Polster verrutscht nie und fällt auch nicht heraus. Damit sieht Portia einfach cool aus und kann sich frei bewegen. Gute Wahl, Dina.