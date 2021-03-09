(BH)-Talk mit Dina | Sport-BH-Looks

"Das war mein Lieblingslook. Die Farben Braun und Schwarz haben mir in Kombination mit dem markanten Print des Sport-BHs besonders gut gefallen. Manchmal wähle ich Outfits, die mich aus meiner Komfortzone heraustreten lassen. Ich habe mir vorgenommen, öfter solche mehrfarbigen Kombis zu tragen. Normalerweise tendiere ich eher zu monochromen Looks mit nur kleinen Farbnuancen. Ich fühle mich darin wohl und könnte mich immer so kleiden. Doch manchmal muss man auch für etwas Abwechslung sorgen! Das habe ich heute getan, indem ich die Farben Braun und Schwarz kombiniert habe. Das Outfit kam durch den lebhaften Print des Sport-BHs und die Leggings, auf der sich der gleiche Print wiederholt, einfach noch mehr zur Geltung. Total stylish!"

