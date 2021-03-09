(BH)-Talk mit Dina | Sport-BH-Looks

Dina Asher-Smith über (Sport-BHs)
Sport-BHs: So stylt sie Dina Asher-Smith
In "Dina über (Sport-BHs)" spricht die Meistern der Sport-BHs (und des Sprintens) über alles rund um das Thema Sport-BHs. Diese Woche hat Dina Asher-Smith ihre Lieblings-Sport-BHs von Nike mit Styles aus ihrem eigenen Kleiderschrank kombiniert. Sieh dir ihr Style-Tagebuch unten an.
Nike Dri-FIT Swoosh Icon Clash und Leggings gestylt mit Lederblazer und Heels
"Das war mein Lieblingslook. Die Farben Braun und Schwarz haben mir in Kombination mit dem markanten Print des Sport-BHs besonders gut gefallen. Manchmal wähle ich Outfits, die mich aus meiner Komfortzone heraustreten lassen. Ich habe mir vorgenommen, öfter solche mehrfarbigen Kombis zu tragen. Normalerweise tendiere ich eher zu monochromen Looks mit nur kleinen Farbnuancen. Ich fühle mich darin wohl und könnte mich immer so kleiden. Doch manchmal muss man auch für etwas Abwechslung sorgen! Das habe ich heute getan, indem ich die Farben Braun und Schwarz kombiniert habe. Das Outfit kam durch den lebhaften Print des Sport-BHs und die Leggings, auf der sich der gleiche Print wiederholt, einfach noch mehr zur Geltung. Total stylish!"
Nike Indy Ultrabreathe mit niedlichem Cardigan und Dad-Jeans
Diese Handtasche gehört mir und ich liebe sie! Ich besitze nicht viele Dinge in Babyrosa, aber ich musste einfach etwas finden, das farblich zur Handtasche passte. Total stylish!! Ich liebe diese Art von Sport-BH. Zwar würde ich ihn nicht unbedingt zum Laufen tragen, aber sein Design ist einfach mega ansprechend und er ist auch extrem bequem. Der kleine Cutout in der Mitte des Sport-BHs und die Träger gefallen mir besonders gut. Er ist somit nicht nur extrem bequem und stützend, sondern sieht auch noch interessant und sexy aus.