So beeinflusst Zucker deinen Körper

Warum? Nun, alle Kohlenhydrate – selbst Gemüse – enthalten aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung Zucker. Wenn du Kohlenhydrate durch Essen oder Trinken zu dir nimmst, spaltet dein Verdauungssystem größere Zuckermoleküle in kleinere, sodass sie in den Blutkreislauf gelangen können, erklärt Lauren Antonucci, zertifizierte Sporternährungsberaterin und Inhaberin von Nutrition Energy in New York City. Deine Bauchspeicheldrüse setzt dann Insulin frei, welches dem Zucker ermöglicht, in deine Zellen, Muskeln und Leber zu gelangen, wo er zur Energiegewinnung eingesetzt oder zur späteren Verwendung gespeichert wird.



Wenn du zu viel Süßes isst (hey, das kann vorkommen), steigt dein Blutzucker sehr schnell an. Das wiederum veranlasst deinen Körper, zum Ausgleich in kürzester Zeit viel Insulin zu produzieren. Dein Zuckerspiegel kann dann sehr schnell sinken, wodurch auch dein Energielevel stark abnimmt. Wenn du nun versuchst, diesen Energieabfall durch den Verzehr von mehr Zucker zu bekämpfen, beginnt der ganze Kreislauf wieder von vorne, erklärt Antonucci.



Wenn du regelmäßig zu viel Zucker zu dir nimmst, kann es passieren, dass der eben erwähnte Vorrat zur späteren Verwendung in den Fettzellen gespeichert wird und so zu einer Gewichtszunahme führt. Mit diesen Informationen im Hinterkopf sind auch Studien nachvollziehbar, die ergaben, dass eine Reduzierung von Zuckerzusätzen (mehr dazu gleich) nicht nur gut für dein Herz ist, sondern auch das Risiko von Herzerkrankungen senkt sowie deine Gewichtskontrolle und sogar deine Haut und deine Schlafqualität verbessern kann.



Vollwertige Nahrungsmittel, die von Natur aus eigenen Zucker enthalten, stecken jedoch – wie Mangos – auch voller Nährstoffe wie Ballaststoffe, Vitamine, Mineralien und Antioxidantien, was sie zur gesünderen Option macht. "Die Ballaststoffe verlangsamen den Verdauungsprozess, sodass es nicht zu einem sprunghaften Blutzuckeranstieg und -abfall kommt", erklärt Jessica Cording, registrierte Ernährungswissenschaftlerin und Autorin von "The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety". Wenn du diese Nahrungsmittel mit einer Protein- und Fettquelle wie Erdnussbutter oder Käse kombinierst, dämpfst du diesen Blutzuckeranstieg noch weiter und hast länger Energie.