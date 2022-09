Die 8 besten Nike Stirnbänder für dein Lieblings-Workout

Dieses Stirnband kannst du umdrehen, damit du verschiedene Looks für Heim- und Auswärtsspiele zur Wahl hast. Es ist zudem aus einem saugfähigen Material hergestellt, damit kein Schweiß in deine Augen kommt. Das Material ist elastisch, fühlt sich also nicht einengend an und verursacht keine Kopfschmerzen. Aber es sitzt trotzdem eng, damit es nicht verrutscht.