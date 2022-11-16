Die 5 besten Nike Geschenke fürs Wichteln

Schau dir die besten Wichtelgeschenke von Nike an
Einkaufs-Guide
Ob Trinkflaschen, Beanies oder Geschenkgutscheine – in diesem Guide findest du mit Sicherheit das richtige Geschenk.
Wenn du in dieser Weihnachtszeit beim Wichteln mitmachst, bist du vielleicht auf der Suche nach einer budgetfreundlichen Geschenkidee, die deinen Freund:innen, deiner Familie oder deinen Kolleg:innen gefallen wird. Ein Teil des Spaßes (und der Herausforderung) beim Aussuchen von Wichtelgeschenken besteht darin, dass du nicht weißt, für wen du sie kaufst.
Die besten Wichtelgeschenke sind Crowd-Pleaser, die eine große Gruppe von Menschen ansprechen. Je besser das Geschenk ist, desto mehr Leute werden es haben wollen, wenn sie an der Reihe sind, ein Geschenk auszusuchen. In diesem Guide entdeckst du einzigartige, geschlechtsneutrale Geschenkideen, mit denen du alle beim Wichteln beeindrucken kannst.
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Die besten Nike Geschenkideen fürs Wichteln
1. Minirucksack oder Gürteltasche
Mit einem Minirucksack oder einer Gürteltasche von Nike sind alle Essentials tipptopp verstaut. Bei Minirucksäcken sind schlichte Modelle in Schwarz-Weiß eine optimale Wahl, da sie so gut wie allen gefallen werden. Zudem kannst du dich für ein klassisches Nike Swoosh-Logo oder einen edlen Nike Futura-Schriftzug entscheiden, der die Marke repräsentiert.
Wenn du glaubst, dass den Beschenkten eine Gürteltasche gefallen könnte, findest du bei Nike viele verschiedene Styles in allen möglichen Größen. Manche sind für den Sport gedacht (z. B. für lange Trainingsläufe oder Wanderungen). Andere eignen sich gut für den Alltag oder für einen Musikfestival-Look.
2. Wiederverwendbare Trinkflasche
Eine wiederverwendbare Trinkflasche von Nike ist ein kleines, aber praktisches Geschenk. Du kannst dich für eine robuste Edelstahlflasche entscheiden, die den Pendleralltag deiner Kollegin bzw. deines Kollegen oder deiner Liebsten problemlos mitmacht und Wasser den ganzen Tag über kalt hält.
Oder wähl eine Trinkflasche mit integriertem Strohhalm und Slider-Verschluss, der mit nur einer Hand geöffnet werden kann – ideal für das Training zu Hause, auf dem Laufband oder für Indoorcycling-Kurse. Halte nach einer BPA-freien Flasche Ausschau, die spülmaschinenfest ist, damit du sie leicht und pflegeleicht reinigen kannst.
(Verwandter Artikel: Laut Expert:innen solltest du täglich die folgende Menge an Wasser trinken)
3. Kaltwetter-Accessoires
Bei Nike gibt es tolle Wichtelgeschenke, die perfekt fürs Winterwetter geeignet sind. Du hast die Wahl aus einer Vielzahl von Handschuhen – mit Fleecefutter oder Touchscreen-tauglichen Fingerspitzen – sowie Loops und Schals mit Swoosh-Logo. Oder schenk einfach ein Paar gepolsterter Tie-Dye-Socken, die ebenso lustig wie praktisch sind. Wenn ein einzelnes Paar Socken nicht ausreicht, entscheide dich für einen Dreier- oder Sechserpack.
Für das ultimative kuschelige Geschenk hat Nike eine Decke aus Fleece und Kunstfell im Angebot. Beim Geschenketausch wird sie bestimmt der totale Hit sein.
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4. Nike Beanie
Eine Beanie ist ein weiteres Wichtelgeschenk, das bei vielen Leuten gut ankommt. Die Designs von Nike sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich, wie z. B. in Schwarz und Weiß, Grau, Gold, Chocolate oder Moss Green, und passen zu jedem Style. Beanies eignen sich gut für Wichtel-Partys, bei denen das Budget begrenzt ist.
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5. Nike Geschenkgutschein
Wenn du ein praktisches Last-Minute-Geschenk suchst, das immer passt, dann entscheide dich für einen Nike Geschenkgutschein. Auch wenn es vielleicht nicht das persönlichste oder originellste Geschenk ist, können sich die Beschenkten damit einen Artikel aussuchen, den sie wirklich haben möchten. Geschenkgutscheine können für Schuhe, Bekleidung oder Trainingsaccessoires eingelöst werden, sodass garantiert das Richtige dabei ist. Mit diesem Geschenk kannst du bei der Wichtel-Party nichts falsch machen und bleibst garantiert im Budget.
Text: Emilia Benton