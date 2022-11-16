Die besten Ideen für kleine Weihnachtsgeschenke für Teenager von Nike

Die 8 besten Ideen für kleine Geschenke für Teenager von Nike
Einkaufs-Guide
Wenn du nicht weißt, was du einer Teenagerin oder einem Teenager schenken sollst, findest du in diesem Leitfaden Ideen, die begeistern werden.
Geschenke für Teenager zu finden, kann sich als schwierig erweisen. Wenn du jedoch die Interessen, Hobbys und den Style der jeweiligen Person kennst, bist du auf dem besten Weg, ein kleines Geschenk zu finden, das Freude machen wird.
Diese kleinen Geschenke taugen für jeden Anlass – egal ob Weihnachten, Geburtstag oder Schulabschluss. Hier findest du 8 Ideen für kleine Geschenke für Teenager.
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Die 8 besten Ideen für kleine Geschenke für Teenager von Nike
1. Nike Grafik-T-Shirt
Teenager freuen sich über Klamotten – sofern es Klamotten sind, die sie gern anziehen. Wie wäre es also mit einem Nike Grafik-T-Shirt? Du könntest dich beispielsweise für ein Nike SB oder All Conditions Gear Grafik-T-Shirt entscheiden oder eines im klassischen Swoosh-Design wählen. Grafik-T-Shirts von Nike gibt es als langärmlige, kurzärmlige sowie ärmellose Modelle.
2. Nike Beanie
Beanies sind an kalten Tagen einfach unschlagbar. Wenn die Teenagerin oder der Teenager in deinem Leben einen schlichten Look bevorzugt, könntest du eine schnörkellose Fisherman Beanie verschenken. Oder entscheide dich für eine Beanie mit Bommel, Fleece-Futter oder aus Strickmaterial. Für sportbegeisterte Teenager kommt vielleicht eine Beanie in den Farben und mit dem Emblem ihres Lieblingsteams infrage.
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3. Nike Haar-Zubehör
Wenn die Teenagerin oder der Teenager, für die bzw. den du etwas einkaufst, Accessoires wie Haargummis, Scrunchies und Haarschleifen mag, gibt es zahlreiche Optionen von Nike für jeden Style. Die Kollektion umfasst Haargummis aus Samt, große Schleifen mit Swoosh und Scrunchies mit Grafik-Print, die in einem Dutt genauso gut aussehen wie am Handgelenk.
4. Nike Sonnenbrillen
Such eine Sonnenbrille aus, die am besten zum Style deines Teenager-Mädchens oder -Jungen passt – beispielsweise eine Fliegerbrille, eine mit entspiegelten Gläsern oder mit speziellen Farbtönen zum Laufen. Wenn deine Teenagerin oder dein Teenager gern vor dem Bildschirm sitzt, könntest du ihr bzw. ihm eine Nike Blaulichtfilterbrille zum Schutz der Augen schenken.
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5. Nike Watch Armband
Wenn die Teenagerin oder der Teenager in deinem Leben eine Apple Watch besitzt, könnte es an der Zeit für ein neues Armband sein. Das Nike Sport Loop besteht aus atmungsaktivem Nylon mit dem legendären Swoosh-Logo in einer Vielzahl von Farben, wie z. B. Schwarz, Weiß, Olive und Pride-Farben. Das Nike Sportarmband hingegen besteht aus perforiertem Fluorelastomer, das sich weich auf der Haut anfühlt. Es ist beispielsweise in Weiß, Schwarz, Grau, Rot oder Pink erhältlich.
6. Nike Wasserflasche
Eine Nike Wasserflasche ist ein einfaches Geschenk, das oft Verwendung findet. Du könntest dich für eine robuste Wasserflasche aus Edelstahl entscheiden, die Stößen standhalten kann, während sie von Klassenzimmer zu Klassenzimmer oder von Haus zu Haus getragen wird.
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7. Nike Socken
Socken sind vielleicht ein Standardgeschenk, aber deshalb müssen sie noch lange nicht langweilig sein. Nike Socken sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich, einschließlich Tie-Dye und Dip-Dye. Du kannst Socken aussuchen, die zu den Hobbys der Teenagerin oder des Teenagers auf deiner Liste passen: gepolsterte Socken zum Laufen oder für das Training oder Over-the-Calf-Socken zum Fußballspielen.
8. Nike Geschenkgutschein
Wenn die Teenagerin oder der Teenager, für die bzw. den du einkaufst, Nike Fan ist, kannst du mit einem Geschenkgutschein nichts falsch machen. Mit diesem Geschenk kann die oder der Beschenkte selbst etwas auswählen – ohne Ratespielchen deinerseits. Du könntest als zusätzliche Überraschung auch einen Geschenkgutschein in eine Nike Beanie, Wasserflasche oder ein Paar Socken stecken.
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Text: Emilia Benton