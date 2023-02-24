Jetzt die besten Nike Kapuzenjacken kaufen

5 Nike Kapuzenjacken-Styles, auf die du nie mehr verzichten willst
Einkaufs-Guide
Hier stellen wir dir lässige, bequeme Nike Kapuzenjacken vor, die sich ideal für unkomplizierte Lagenlooks eignen.
Ob als Einzelteil für ein lässiges Outfit, beim Warm-up für dein Workout oder als wärmender Layer unter einer Jacke: Eine bequeme Kapuzenjacke, die dich das ganze Jahr über begleitet, gehört unbedingt dazu. Und wenn du eine Kapuzenjacke – also einen Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss – gefunden hast, die bequem, praktisch, atmungsaktiv und nicht zu voluminös ist, wirst du sie mit Sicherheit immer und überall tragen wollen.
Die besten Nike Kapuzenjacken für Damen, Herren und Kinder sind aus klassischen Nike Fleecematerialien gefertigt: Nike Club Fleece, Nike Tech Fleece und Nike Phoenix Fleece. Jeder Style hat einen einzigartigen Look und besondere Eigenschaften, sei es das ultraweiche, kuschelige Club Fleece unserer Sweatshirts oder der edle, körperbetonte Look der Modelle aus Tech Fleece.
Nachfolgend findest du die beste Nike Kapuzenjacke (oder auch gleich mehrere) passend zu deinem Style.
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1. Für gemütlichen Komfort: Nike Club Fleece Kapuzenjacken
Wenn du eine Kapuzenjacke als Allrounder suchst, kannst du mit einem klassischen Material wie Nike Club Fleece nichts falsch machen. Es ist außen glatt und auf der Innenseite angeraut, was es besonders weich und warm macht.
Nike Club Fleece Kapuzenjacken sind extrem vielseitig: Du kannst sie über normalen T-Shirts tragen, dein Outfit für das Fitnessstudio damit ergänzen oder mit den passenden Nike Club Fleece Joggern zum Trainingsanzug kombinieren.
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Von neutral bis poppig: Nike Club Fleece Hoodies und Sweatshirts gibt es in einer Vielzahl von Farben. Sie sind in Damen-, Herren- und Kindergrößen erhältlich.
2. Für einen eleganten Look: Nike Tech Fleece Kapuzenjacken
Wenn dein Look bequem und stimmig sein soll, empfehlen wir dir eine Nike Tech Fleece Kapuzenjacke. Die Sweatshirts der Nike Tech Fleece Reihe sind edler und körperbetonter als herkömmliche Fleece-Sweatshirts. Sie fühlen sich glatt und geschmeidig an und einige Modelle sind zusätzlich mit hochwertigen Reißverschlusstaschen ausgestattet. Die Passform ist locker und relaxt und hält dich warm, ohne aufzutragen.
Als passende Hose empfehlen wir dir unsere Nike Tech Fleece Jogger und Trainingshosen. Für Babys und Kleinkinder gibt es sogar Nike Tech Fleece Onesies und passende Sets.
3. Für einen ausdrucksstarken Look: Nike Phoenix Fleece Kapuzenjacken
Mit ihren auffälligen Schnitten, Farben und Designs heben sich die Kapuzensweatshirts aus der Nike Phoenix Fleece-Kollektion für Damen deutlich von den üblichen Hoodies ab. Ideal zum Chillen sind unsere Phoenix Fleece Kapuzenjacken in weiten Oversize-Passformen. Es gibt sie auch als knielange Variante für besonders viel wärmenden Tragekomfort. Details wie verlängerte Rippbündchen an den Ärmeln und am Saum geben zusätzliche Struktur.
Die Nike Phoenix Fleece Trainingshosen sind genauso einzigartig wie die dazu passenden Sweatshirts: Es gibt sie mit hohem Bund, weitem Bein und im Oversized-Baggy-Style für einen coolen und bequemen Look.
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4. Zum Trainieren: Nike Dri-FIT Kapuzenjacken
Wenn du ein Kapuzensweatshirt suchst, das du vor, während und nach dem Training tragen kannst, empfehlen wir dir einen Hoodie mit Nike Dri-FIT. Diese schweißableitende Technologie sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit schnell über die Oberfläche des Materials verdunstet. Dadurch bleibst du auch bei schweißtreibenden Workouts angenehm kühl und trocken.
Die Nike Dri-FIT-Technologie findest du in unseren Kapuzenjacken speziell für Basketball, Yoga und fürs Training.
5. Für umweltfreundlich hergestellte Styles: Nike Kapuzenjacken aus nachhaltigen Materialien
Nike Bekleidung mit dem Hinweis "Aus nachhaltigen Materialien gefertigt" besteht zu mindestens 50 Prozent aus recyceltem Material. Diese Voraussetzung erfüllen gleich mehrere unserer Kapuzenjacken.
Die Modelle reichen von Retro-Styles, die an die früheren Looks fürs Fitnessstudio erinnern, bis hin zu Nike Therma-FIT Hoodies, die die Körperwärme gut einschließen. Sie bestehen aus Materialien wie recyceltem Polyester, der aus gereinigten Plastikflaschen hergestellt wird. Diese werden zu Flocken zerkleinert und dann zu Pellets verarbeitet, die anschließend zu hochwertigem Garn versponnen werden.
Text: Julia Sullivan