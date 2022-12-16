Die besten Fleecejacken von Nike

Einkaufs-Guide

Hier findest du die besten Fleecejacken von Nike, darunter die neuesten Outdoor-Styles und gemütliche Layer für den Alltag.

Letzte Aktualisierung: 16. Dezember 2022
3 Min. Lesezeit
Die besten Nike Fleecejacken

Fleecejacken sind zwar etwas dicker als Hoodies oder Pullover, aber lange nicht so voluminös wie Winterparkas. Dank ihres vielseitigen, lässigen und kuscheligen Styles sind sie perfekt geeignet für niedrige Temperaturen.

Fleecejacken von Nike gibt es in einer Vielzahl von Designs und für die unterschiedlichsten Wetterlagen, Anlässe und Kleidungsstile. Dieser Guide hilft dir, die für dich perfekte Fleecejacke zu finden.

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Hier zeigen wir dir fünf verschiedenen Fleecejacken-Styles.

1. Fleecejacken für feuchtes Wetter

Mit einer Nike Fleecejacke für feuchtes Wetter bist du bei Kälte und Nässe perfekt gerüstet. Die Jacken bestehen aus wasserabweisenden Materialien wie beispielsweise Nylon und sorgen so dafür, dass du vor Feuchtigkeit geschützt bist.

Viele Fleecejacken für feuchtes Wetter verfügen auch über wasserabweisende Taschen und durchgehende Reißverschlüsse, die ebenfalls dafür sorgen, dass kein Wasser eindringen kann. Und wie alle Fleecejacken von Nike wurden sie für bequemen Tragekomfort entwickelt und bestechen durch ein leichtes Fleece-Innenfutter.

2. Fleecejacken für kaltes Wetter

Nike hat mehrere bequeme Fleecejacken für kaltes Wetter im Angebot, darunter Nike Sportswear Fleecejacken, die für Wärme sorgen, ohne zu beschweren, und somit perfekt zum Drunter- oder Drüberziehen geeignet sind.

Nike Tech Fleecejacken und -Hoodies zum Beispiel können bei milden Temperaturen als Außenschicht oder bei niedrigen Temperaturen unter einer isolierenden Winterjacke getragen werden.

3. Nike ACG Fleecejacken

Nike All Conditions Gear (ACG) Fleecejacken sind perfekt für verschneite Tage oder für Wanderungen bei rauen, winterlichen Bedingungen. Das liegt daran, dass jedes Kleidungsstück der Kollektion über bestimmte Features verfügt, wie zum Beispiel eine wasserdichte Außenschicht oder besonders gut isolierendes Innenfutter. So bist du bei jedem Wetter perfekt gerüstet.

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4. Fleecejacken aus nachhaltigen Materialien

Nike Fleecejacken aus nachhaltigen Materialien weisen alle wichtigen Eigenschaften einer guten Fleecejacke auf – nämlich Tragekomfort, Strapazierfähigkeit und Isolierung. Hinzu kommt jedoch noch, dass sie aus nachhaltigen Materialien gefertigt wurden, wie zum Beispiel aus recyceltem Polyester, das aus Plastikflaschen stammt, oder wiederverwertetem Nylon, das aus verschiedenen Materialien wie Teppichen und gebrauchten Fischnetzen gewonnen wird.

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5. Fleecejacken für Kinder

Mit einer Fleecejacke von Nike bleiben die Kleinen sowohl in der Schule als auch beim Sport angenehm warm – und zwar egal, bei welchem Wetter (oder Anlass). Ob Styles mit matten Außenschichten, die Kinder auch bei stürmischem Wetter trocken halten, Silhouetten mit mehreren Reißverschlusstaschen zur Aufbewahrung von Essentials oder leichte Designs, die sich perfekt zum Drunter- und Drüberziehen eignen – diese Fleecejacken sind echte Allrounder.

(Verwandter Artikel: Angenehm warme Fleecejacken von Nike für Kinder)

Text: Julia Sullivan

Ursprünglich erschienen: 16. Dezember 2022

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