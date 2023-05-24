Das richtige Leggings-Styling für einen aktiven Tag
Stylingtipps
Schau dir sechs Outfit-Ideen mit diesen äußerst vielseitigen und bequemen Hosen an, bei denen Style großgeschrieben wird.
Athleisure heißt das Zauberwort für dein Styling, wenn du im Homeoffice arbeitest oder am Wochenende Erledigungen machst. Dabei sind Leggings das Kleidungsstück der Wahl für jedes Outfit.
Kombiniere dafür entweder eine sportliche Jacke oder ein Oversize-Sweatshirt mit deinen liebsten Nike Leggings. In Bezug auf die Schuhe sind coole Sneaker bequem und ergänzen fast jedes Outfit mit Leggings.
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Zu diesen Outfits kannst du gerne auch Leggings mit etwas Farbe oder Textur tragen. Du könntest dich beispielsweise für bunte Schuhe entscheiden, die auch zu einer anderen Hose gut aussehen, wie eine hell ausgewaschene Jeans, oder sogar zu einem bequemen Tank-Kleid.
Am Wochenende steht ein Yogakurs an, oder doch lieber ein Treffen mit deinen Besties zum Kaffee? Hier findest du sechs Outfit-Ideen, wie du Leggings für einen aktiven Tag stylst.
6 Wege, wie du Leggings für einen aktiven Tag stylen kannst.
1.Back to Basics
Wenn es um das Styling schwarzer Leggings geht, scheinen die Möglichkeiten endlos. Wenn du dir unsicher bist, halte dein Styling einfach und kreiere ein neutrales Outfit rund um diese Must-have-Hose.
Ein passendes schwarzes Poloshirt, eine klassische Bomberjacke und schlichte Air Max Sneaker sehen gut dazu aus, ohne aufgesetzt zu wirken. Wenn du Erledigungen machst oder dich auf einen Kaffee mit Freund:innen triffst, empfiehlt sich ein entspanntes Outfit mit weichen Leggings mit hohem Bund.
2.Ein roter Farbtupfer
Manchmal soll dein Outfit mit Leggings auffallen. An solchen Tagen kannst du deine üblichen schwarzen Leggings gegen eine auffällige Farbe eintauschen, wie z. B. Rot.
Ein passendes T-Shirt mit roten Details ergänzt den Look und klassische weiße Sneaker – wie der Air Force 1 – sorgen dafür, dass dein Outfit nicht übertrieben wirkt. Die Nike Futura Tragetasche – die als isolierte Lunch Bag entworfen wurde – kann auch als smarte Tasche für Snacks und alltägliche Einkäufe verwendet werden.
3.Outerwear für aktive Tage
Wenn du normalerweise klassische schwarze Leggings trägst, könntest du zu den Nike Zenvy Leggings greifen. Diese sind ein bequemes Must-have für einen entspannten Brunch am Wochenende oder einen Restaurantbesuch unter der Woche. Der einfachste Weg, ein schlichtes Outfit aufzuwerten, ist mit einer besonderen Jacke oder einem Mantel. Ein Beispiel dafür wäre die Nike Swoosh Fleece-Jacke. Die besten Schuhe zu Leggings und einer auffälligen Jacke sind bunte Sneaker, die deinem Outfit den letzten Schliff verleihen.
4.Kunstvolle Kombinationen
Wenn du überlegst, was du an einem entspannten Wochenende zu deinen Leggings tragen sollst, kannst du versuchen, Teile mit coolen Prints mit etwas Farbe zu kombinieren. Beginne mit neutralen Farben – ein geripptes Tanktop und graue Leggings. Füge dann eine abstrakte Jacke und farbenfrohe VaporMax Schuhe hinzu, um dein Outfit mit einem kreativen Twist abzurunden. Schließlich ist dein Outfit ein Kunstwerk und bringt etwas Kreativität in deine Garderobe.
5.Neue neutrale Farbtöne
Wie trägst du deine Leggings an Tagen, an denen du dein Outfit minimalistisch halten möchtest? Versuch es mit einer Leggings in sanftem Grün und kombiniere sie mit hellbraunen und weißen Basics. Beispielsweise mit einer Baseball-Cap, einem oversized Sweatshirt oder einem Pullover mit Rundhalsausschnitt und einer Crossbody-Tasche.
6.Nach dem Workout
Wenn du überlegst, was du an Tagen zu deiner Leggings tragen sollst, wenn du direkt nach dem Workout Einkäufe erledigst oder gemütlich abhängst, solltest du auf Funktionalität setzen. Das muss jedoch nicht heißen, dass du auf Style verzichtest. Wie wäre es mit Sneakern und einem passenden Windbreaker in einer coolen Farbkombination. Damit wirst du herausstechen – sogar in einem dunklen Fitnessstudio.
Words by Aemilia Madden