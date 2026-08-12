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Leggings mit hohem Bund für Damen

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Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+2
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
69,99 €
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
54,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+1
Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Zenvy
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
89,99 €
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
114,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+1
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
54,99 €
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
+1
Recyclingmaterialien
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
59,99 €
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT 7/8-Traillauf-Leggings mit hohem Bund (Damen)
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Nike ACG
Dri-FIT 7/8-Traillauf-Leggings mit hohem Bund (Damen)
94,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
64,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
37,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
129,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
109,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+3
Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
99,99 €
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
44,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
59,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
49,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
59,99 €
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Frisch eingetroffen
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
54,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
44,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
44,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Single-Leg-Basketball-Leggings mit hohem Bund für Damen (links)
Jordan Sport
Single-Leg-Basketball-Leggings mit hohem Bund für Damen (links)
49,99 €
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial 12,5 cm Shorts für Damen
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
12,5 cm Shorts für Damen
64,99 €
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
104,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless 34" Straight Leggings (Damen)
NikeSKIMS Ribbed Seamless
34" Straight Leggings (Damen)
109,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 43 cm hohem Bund und Kordelzug für Damen
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit 43 cm hohem Bund und Kordelzug für Damen
109,99 €
NikeSKIMS Weightless
NikeSKIMS Weightless Damen-Leggings mit hohem Bund und V-Einsatz
NikeSKIMS Weightless
Damen-Leggings mit hohem Bund und V-Einsatz
94,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
129,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit hohem Bund (74 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit hohem Bund (74 cm, Damen)
129,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
69,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
64,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
34,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
42,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
59,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
49,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
59,99 €
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Frisch eingetroffen
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
54,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
44,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
44,99 €
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Single-Leg-Basketball-Leggings mit hohem Bund für Damen (links)
Jordan Sport
Single-Leg-Basketball-Leggings mit hohem Bund für Damen (links)
49,99 €
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial 12,5 cm Shorts für Damen
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
12,5 cm Shorts für Damen
64,99 €
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS nahtloses Rippmaterial
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
104,99 €
NikeSKIMS Ribbed Seamless
NikeSKIMS Ribbed Seamless 34" Straight Leggings (Damen)
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109,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 43 cm hohem Bund und Kordelzug für Damen
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit 43 cm hohem Bund und Kordelzug für Damen
109,99 €
NikeSKIMS Weightless
NikeSKIMS Weightless Damen-Leggings mit hohem Bund und V-Einsatz
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Damen-Leggings mit hohem Bund und V-Einsatz
94,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
129,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit hohem Bund (74 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
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129,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
69,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
64,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
34,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
54,99 €

Leggings mit hohem Bund – selbstbewusst bei jedem Schritt

Hoch geschnittene Leggings sind nicht nur unschlagbar bequem, sie geben dir zu jeder Zeit die nötige Sicherheit, dass nirgendwo ungewollt Haut hervorblitzt. Der hohe Bund sorgt für eine optimale Passform und so kannst du dich auch bei intensiven Yoga-Sessions oder kopfüber voll und ganz auf dein Trainingsziel konzentrieren. Unsere blickdichten Materialien lassen dich sogar die tiefste Kniebeuge aussitzen.


Mit der Dri-FIT Technologie helfen wir Athletinnen, cool zu bleiben. Das Material leitet Schweiß nach außen, sodass er schneller verdunsten kann. So bleibt deine Haut angenehm trocken und du kannst beim Workout alles geben. Durch die erhöhte Bewegungsfreiheit biegst du dich in alle Richtungen. Unsere Sportleggings mit hohem Bund sind außerdem super weich und extrem dehnbar – deiner Beweglichkeit sind keine Grenzen gesetzt.


Deine wichtigsten Trainingsbegleiter hast du dank ausgeklügelter Taschendesigns stets bei dir. Schlüssel finden in den innenliegenden Taschen Platz, während dein Telefon in einer größeren Tasche mit Reißverschluss gut aufgehoben ist. So hast du die Hände frei, um deine nächste Herausforderung zu meistern.

Was sind Sport-Leggings für Damen mit High-Waist?

High-Waist Sport-Leggings für Damen mit hohem Bund reichen bis über den Bauchnabel und sorgen so für zusätzliche Abdeckung und Unterstützung in der Körpermitte. Unsere figurbetonten high-waisted Sport-Leggings für Damen definieren deine Silhouette, während der Kompressions-Effekt deinen Muskeln guttut. Für eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit sind alle unsere Leggings mit hohem Bund leicht und flexibel. Finde deinen Lieblings-Style in unserer Damen-Kollektion für Sport-Leggings mit High-Waist.