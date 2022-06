Der ultimative Leitfaden für Laufschuhe

Bei der Überpronation verlagert sich dein Gewicht zu stark nach innen. Bei der Unterpronation (auch Supination genannt) verlagert sich dein Gewicht dagegen zu stark nach außen.



Das Problem bei der Überpronation und der Unterpronation ist, dass deine Füße Stöße nicht so absorbieren können, wie sie eigentlich sollten. Dadurch gerät dein gesamter Körper unter Stress und wird instabil.



Entscheidest du dich für Schuhe, die zu deiner Pronation passen, setzen die Füße im besten Fall ideal auf dem Boden auf. Dadurch sollten sich die Stöße aus dem Boden gleichmäßig verteilen, wodurch Schmerzen und Verletzungen verhindert werden könnten. Abgesehen davon läuft es sich mit den richtigen Schuhen einfach am besten.



Ob du eine Unterpronation oder Überpronation hast, kannst du anhand eines eingetragenen Paars feststellen. Dreh die Schuhe um und schau dir die Abnutzung an der Sohle an. Bei einer Überpronation sind die Innenkanten der Sohlen stark abgenutzt. In diesem Fall könnten Stabilitätsschuhe mit einer festeren Mittelsohle eine gute Wahl für dich sein. Dagegen sind bei einer Unterpronation die Außenkanten stark abgenutzt. Hier könnten sich neutrale Schuhe am besten für dich eignen. Probier jedoch einige Paare aus und entscheide selbst.



Einige Nike Schuhe eignen sich am besten bei Überpronation, andere Nike Schuhe dagegen bei Unterpronation. Wenn du unsicher bist, frag am besten in einem Nike Store in deiner Nähe nach. Die Mitarbeiter:innen können dir Schuhe empfehlen und sogar eine Laufanalyse vornehmen (ein Lauftest, bei dem dein Bewegungsmuster beurteilt wird), um deinen Pronationstyp einzugrenzen.