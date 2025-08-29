All Conditions Racing Department gibt Vollgas

Das bedeutet, dass kein Berg zu hoch und kein Lauf zu weit ist. Und obwohl die Läufer:innen auf dem Trail die Ziellinie allein überqueren, sind sie nicht ohne Team dorthin gekommen. Die 22 Elite-Trailläufer:innen, die den Anfang machen, bilden im neuen All Conditions Racing Department ein Team, das Hochgeschwindigkeitstrails liebt und den Mut hat, alles bisher Bekannte zu übertreffen. Dieses neue Team gestaltet bereits die Zukunft der Trail-Performance mit, indem es Prototypen testet, Feedback gibt und Dinge kaputt macht. Das ist Innovation, die auf dem Berg beginnt, durch das Nike Sports Research Lab fließt und dann wieder auf dem Erdboden landet.

"Die Art und Weise, wie ACG sich für mich und meine Teamkolleg:innen bei Rennen einsetzt, zeigt, dass sie sich um den Trail kümmern und in ihn investieren", sagt Caleb Olson, Athlet des All Conditions Racing Department und Gewinner des Western States Endurance Run 2025.

Man merkt schnell, dass jeder Kilometer, den man in ACG-Produkten zurücklegt – sei es durch Schlamm, Felsen oder Sand – pure Innovation in Bewegung ist. Bailey Kowalczyk, Athletin des All Conditions Racing Department und professionelle Trailläuferin, sagt: "Was bei einem 10-km-Lauf nur ein kleines Ärgernis oder eine leichte Reibung ist, wird bei Dutzenden von Kilometern zu einem großen Problem. Wenn deine Ausrüstung nicht für dich arbeitet, arbeitet sie gegen dich." Dieses hohe Maß an Präzision hat ACG dazu inspiriert, Ausrüstung zu entwickeln, die für seine Athlet:innen funktioniert – Ausrüstung, die hart im Nehmen ist.

Die Athlet:innen des All Conditions Racing Department trifft man meist in der wilden Natur, wo sie sich für die Community einsetzen, Prototypen testen und die Grenzen ihrer Ausrüstung und Entschlossenheit überwinden. Dazu gehört auch, Feedback zu den Prototypversionen des Nike ACG Ultrafly zu geben. Der Superschuh, der in 13 Testdurchgängen weiterentwickelt und für den Trail getunt wurde, hat dabei fast 50.000 Kilometer angesammelt und einige der renommiertesten und anspruchsvollsten Trailrennen der Welt erlebt.

Die Athlet:innen des All Conditions Racing Department haben auch zur Entwicklung des Nike Radical AirFlow beigetragen, einer bahnbrechenden Materialtechnologie, die beim zunehmenden Problem von steigenden Temperaturen und Hitzeindizes am Wettkampftag helfen soll.

Beide Prototypen zeigen den starken Einsatz von ACG, Schuhe und Bekleidung in Zusammenarbeit mit den Athlet:innen des All Conditions Racing Department zu entwickeln. Sie spiegeln das branchenführende Modell der Athlet:innenpartnerschaft von Nike und das Engagement von ACG wider, Produkte zu entwickeln, die Spitzenleistungen in den anspruchsvollsten Umgebungen ermöglichen. Halte 2026 Ausschau nach dem Launch des ACG Ultrafly und des Nike Radical Airflow.