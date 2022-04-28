Bra By Adwoa: Sport-BH-Style

"Ich liebe diesen Look. Alles ist dunkel, und dann blitzt dieses Rot durch! Rot steht für Stärke, Energie und körperliche Kraft. In diesem Outfit habe ich das Gefühl, unbesiegbar zu sein. Es ist perfekt für hochintensives Training, also zum Beispiel eine Boxsession, wenn du dich einfach stark fühlen und deine Grenzen ausloten willst."

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