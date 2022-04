Bra By Adwoa: Sport-BH-Style

Bra by Adwoa

Bra By Adwoa ist die aktuelle Folge unserer Serie "Bra By". Dieses Mal begeistert uns Adwoa Aboah, legendäre Fashionista, Model, Schauspielerin und Aktivistin. Durch ihre Plattform und ihren Podcast Gurls Talk ist sie als kämpferische Verfechterin von Self-Love bekannt. Das merkt man auch in dieser Folge. Adwoa erzählt, warum sie den Sport-BH-Style so mag und wie und wo sie ihn trägt.