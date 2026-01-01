Back to SearchNIKE西安世博换季优惠店Closed • Opens Tomorrow at 10:00 am浐灞生态区世博大道5001号1-B-(101-107)铺位西安, 陕西省, 710000, CN029-88065601Store HoursSun - Sat: 10:00 am - 9:30 pmNearby StoresStore DirectoryNIKE西安保税换季优惠店港务区港兴路华南城D门一层耐克换季优惠店西安, 陕西省, 710026, CNClosed • Opens Tomorrow at 10:00 am陕西省西安市未央区北辰东路东郡万科NIKE SPORT-M陕西省西安市未央区北辰东路700号浐灞印象城一楼NK西安, 陕西, 710000, CNClosed • Opens Tomorrow at 10:00 amSHAANXI LIHE陕西西安太华北路万达广场KICKS LOUNGE-L2陕西省西安市未央区太华北路大明宫万达一楼耐克KL西安, 陕西, 710021, CNClosed • Opens Tomorrow at 10:00 am