Mamba Mentality: Optimismus

Naomi Osaka jagt seit ihren zwei aufeinanderfolgenden Siegen in den USA und Australien in den Jahren 2018 und 2019 weiteren Grand-Slam-Titeln hinterher. Und Anthony Davis kann wegen der Auswirkungen von COVID-19 auf das Spiel vorübergehend nicht für die Lakers spielen. Für beide Athleten war es also in letzter Zeit nicht immer leicht, positiv zu bleiben. Doch gerade in solchen Momenten ist Optimismus für sie besonders wichtig. Kobes Mamba Mentality hilft ihnen dabei, ihre Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.



Anthony Davis glaubt, dass "die meisten Sportler optimistisch sind – schon allein deshalb, weil sie sich nicht unterkriegen lassen wollen. Es wird immer Herausforderungen und Hindernisse geben. Wenn man nicht optimistisch ist, ziehen einen solche Situationen extrem runter." Naomi und Anthony gehen mit gutem Beispiel voran: Ihr Optimismus sorgt dafür, dass sie sich von Niederlagen oder Rückschlägen nicht entmutigen lassen und Tag für Tag ihr Bestes geben.