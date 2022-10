Mädchen motivieren, beim Sport Beziehungen aufzubauen

Experten sagen, dass sich Mädchen auf körperlicher, geistiger, emotionaler und sozialer Ebene verbessern, wenn sie sich sportlich betätigen können. Doch heutzutage hören doppelt so viele Mädchen mit dem Sport auf wie Jungen. Nike arbeitet mit Experten und Partnern in Communitys zusammen, um diesem Trend entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang entstand der Guide zum Coachen von Mädchen: Er soll helfen, junge Athletinnen zu begleiten, zu unterstützen und selbstbewusster zu machen.



Sport ist aus so vielen Gründen wichtig: die Lektionen, die man lernt, das Selbstvertrauen, das man aufbaut, und die Kontakte, die man knüpft. Wenn Mädchen Sport treiben, lernen sie von Gleichaltrigen, Coaches, Eltern und anderen, die ihre Entwicklung zu einem Leben als Athleten und Teammitglieder prägen.



Experten von der Women’s Sports Foundation fragten Mädchen, was ihnen am Sport gefällt. Ganz oben auf der Liste? Freunde finden und sich als Teil eines Teams fühlen. Eine weitere wichtige Erkenntnis ihrer Arbeit: Wenn ein Mädchen ihren Coach mag, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit dem Sport weitermachen will, deutlich höher. Sich die Zeit zu nehmen, die Mädchen individuell kennenzulernen, Teamwork-Übungen den Vorrang einzuräumen und die Mädchen regelmäßig unterschiedlich paarweise zusammenzustellen, sind großartige Möglichkeiten, damit anzufangen.



Die effektivsten Coaches – in allen Sportarten und auf jedem Niveau – sind diejenigen, die die Person trainieren, nicht den Spieler. Die Menschen, die am Sport beteiligt sind, können zu den wichtigsten Menschen im Leben eines Mädchens zählen. Um Mädchen für den Sport zu begeistern und langfristig dafür zu motivieren, ist es wichtig, sich sowohl auf positive Verbindungen zwischen den Spielern als auch zwischen den Spielern und dem Coach zu konzentrieren.