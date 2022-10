Mamba Mentality: Ehrlichkeit

Du musst dir selbst gegenüber ehrlich sein, was die Aspekte deiner Performance angeht, die dir nicht gefallen. Diese Aspekte musst du akzeptieren, damit du an dir arbeiten und besser werden kannst. "Ich glaube, dass wir uns selbst gegenüber härter sein müssen. Wir erwarten von uns Bestleistungen, weil wir wissen, wozu wir fähig sind", so Sydney.



In Kobes Werdegang war Selbstreflektion immer ein wichtiger Begleiter, sowohl für seine Karriere als auch seine persönlich Entwicklung. Sydney erklärt, "Ich glaube, genau so hat er sein Leben gelebt. Er liebte seine Familie, und auch ich liebe meine Familie. Er hat mir beigebracht, wie wichtig es ist, besser zu sein als man gestern war, an sich selbst zu arbeiten und die eigene Familie zu lieben."