Mädchen langfristig für den Sport begeistern

Mädchen wollen Sport treiben. Sie wollen sich bewegen, sich mit anderen messen, Risiken eingehen und dazugehören. Es erfordert einiges an Arbeit, Mädchen an den Sport heranzuführen, dafür zu sorgen, dass sie die richtige Ausrüstung haben (Stichwort Sport-BHs und Haargummis) und motiviert bleiben.



Experten sagen, dass sich Mädchen auf körperlicher, geistiger, emotionaler und sozialer Ebene verbessern, wenn sie sich sportlich betätigen können. Doch heutzutage hören doppelt so viele Mädchen mit dem Sport auf wie Jungen. Bei Mädchen in städtischen Communitys sowie bei Mädchen of Color sind die Zahlen noch höher.



Die gute Nachricht ist, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen können, Mädchen zum Sport zu bewegen und langfristig dafür zu begeistern. Um Sport als positiv und sinnvoll zu erfahren, brauchen Mädchen ein paar wesentliche Dinge:



Auch Vorbilder wie Trainerinnen und Menschen in ihrem Leben, die sich für Frauen im Sport begeistern, spielen eine große Rolle. Mädchen, bei denen dies alles gegeben ist, hören mit größerer Wahrscheinlichkeit nicht mit dem Sport auf, wenn sie älter werden.





wie Trainerinnen und Menschen in ihrem Leben, die sich für Frauen im Sport begeistern, spielen eine große Rolle. Mädchen, bei denen dies alles gegeben ist, hören mit größerer Wahrscheinlichkeit nicht mit dem Sport auf, wenn sie älter werden. Um sie langfristig für den Sport zu begeistern, müssen wir eine Sportkultur schaffen, die Mädchen einbezieht und feiert. Das beginnt mit der Kultur in unseren Teams.



Nike arbeitet mit Experten und Partnern in Communitys zusammen, um diesem Trend entgegenzuwirken. Die Erwachsenen im Leben der Mädchen können bei diesen Bemühungen Fürsprecher und Verbündete sein, indem sie positive Erfahrungen für Mädchen schaffen: auf dem Court, auf der Laufbahn, auf dem Spielfeld und überall dort, wo Mädchen hart trainieren. Dieser Guide soll als Ausgangspunkt dienen. Wenn du weitere Tipps benötigst, sieh dir diese Merkblätter an.