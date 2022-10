Made to Play: Positiver Wandel

Wusstest du, dass die Vereinten Nationen Spielen als Menschenrecht anerkannt haben? Für manche Kinder ist es gar nicht so leicht, dieses Recht auch einzufordern. Kein sicherer Platz zum Spielen, schlecht finanzierte Programme: Kinder in Schwarzen, Latinx und Einwanderer-Communitys sowie Kinder mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen haben oft größere Hindernisse zu überwinden als andere. Es liegt an uns, uns für sie einzusetzen und ihnen eine Stimme zu geben, damit alle die gleichen für sie passenden Bedingungen vorfinden, egal ob auf Spiel- und Sportplätzen, in Schulen oder an anderen Stellen in ihren Leben.