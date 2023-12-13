Hilf Mädchen, auf ihren Körper zu hören

Für Mädchen sollte die Freude am Sport von ihren Erlebnissen herrühren, und nicht von ihrem Aussehen bestimmt sein. Mädchen machen sich häufig Gedanken und Sorgen um ihr Aussehen. Das kann sich z. B. darin äußern, dass sie sich mit anderen vergleichen, negativ, positiv oder zu viel über ihr Aussehen reden oder bestimmte Aktivitäten meiden, weil sie jemand dafür verurteilen könnte. Indem wir Mädchen ermutigen, ihren Körper wertzuschätzen, zu respektieren und auf ihn zu hören – seine Fähigkeiten, Grenzen und einzigartigen Eigenschaften – können wir alle das Körpervertrauen fördern und ihnen mehr Freude am Sport ermöglichen.

Es gibt viele Gründe, warum Mädchen nicht auf ihren Körper hören. Sie ignorieren ihr Hungergefühl und lassen Mahlzeiten aus, weil sie sich Gedanken um ihre Figur machen. Sie trainieren trotz Verletzung weiter, weil sie ein Spiel nicht verpassen möchten. Teamkamerad:innen, Coaches und Eltern unterstützen Mädchen dabei oft unwissentlich. Wie oft hören Mädchen, sie sollen sich nicht so anstellen? Wir müssen ihnen beibringen, auf ihren Körper zu hören und so Sport zu machen, wie es für sie gut ist.