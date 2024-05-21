Mädchen wollen Sport treiben. Sie wollen sich bewegen, sich mit anderen messen, Risiken eingehen und dazugehören. Es erfordert einiges an Arbeit, Mädchen an Sport heranzuführen und dafür zu sorgen, dass sie die richtige Ausrüstung haben (Stichwort Sport-BHs und Haargummis) und motiviert bleiben.

Expert:innen sagen, dass sich Mädchen auf körperlicher, geistiger, emotionaler und sozialer Ebene verbessern, wenn sie sich sportlich betätigen können. Dennoch hören Mädchen doppelt so häufig mit dem Sport auf wie Jungen. Noch schlimmer sind die Zahlen für Mädchen, die in der Stadt wohnen, und für Girls of Color.