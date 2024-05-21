Sportlerinnen mit Hijab coachen
Coaching for Belonging
Nike glaubt an die Kraft des Sports und daran, dass sie die Welt verändern kann. Und Kinder sind der Anfang von allem. Wir wissen, dass aktive Kinder gesünder sind und in der Schule, in ihren Communitys und in ihrer zukünftigen Karriere erfolgreicher werden. Dies gilt insbesondere für Mädchen, die im Vergleich zu Jungen oft weniger aktiv sind und weniger Spielmöglichkeiten haben.
Das richtige Produkt kann die Art und Weise verändern, wie Mädchen Sport erleben. Für manche Mädchen ist es zum Beispiel wichtig, einen Hijab zu tragen. Wenn sie sich bewusst dafür entschieden haben, kann ihnen diese Form der Bekleidung Kraft und Selbstvertrauen geben. Das gilt auch beim Sport.
Dieser Leitfaden hilft dir dabei, Athletinnen, die einen Hijab tragen, und ihren Teamkolleginnen die Informationen und die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, um weiterzuspielen.
Ein Mädchen sollte sich niemals zwischen ihrem Sport und ihrem Glauben entscheiden müssen.
Vielen Dank für alles, was du tust, um mehr Mädchen in Bewegung zu bringen!
"Ich möchte meine Geschichte erzählen, um die nächste Generation zu motivieren, sich an diesen undenkbaren Sportarten wie Fechten, Schwimmen oder Turnen zu beteiligen, zu denen man uns traditionell keinen Zugang gewährt hat."
Ibtihaj Muhammad
Olympiasiegerin im Fechten und erste muslimische Amerikanerin, die eine olympische Medaille gewonnen hat
Hijab-Grundlagen
Ein Hijab ist eine Kopfbedeckung, die von einigen muslimischen Frauen getragen wird. Die Gründe für das Tragen sind vielfältig und haben religiöse, kulturelle oder familiäre Wurzeln. Ursprünglich galt er als Symbol für Sittsamkeit und Wahrung der Privatsphäre.
Das Alter, in dem sich Mädchen für einen Hijab entscheiden, variiert. Manche tragen ihn mit Beginn der Pubertät oder sogar noch früher. Andere wiederum tragen ihn erst nach der Hochzeit, ab einem bestimmten Alter oder einfach, weil sie es selbst so wollen. Einige Frauen tragen den Hijab nur gelegentlich, andere während religiöser Aktivitäten und wieder andere, wenn sie im Beisein eines nicht verwandten Mannes sind.
Das Tragen eines lockeren Hijabs während des Sports kann kompliziert und gefährlich sein. Wie jede andere Sportbekleidung auch sollte ein Hijab richtig sitzen und atmungsaktiv sein. Bei Sportarten wie Basketball oder Fußball sollte er nicht in die Augen rutschen oder sich mit Schweiß vollsaugen. Ein Sport-Hijab (oder ein Hijab mit eng anliegender Passform ohne Stecknadeln oder Befestigungselementen, die sich lösen können) sorgt für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Und Mädchen, die sich bewegen, bewegen auch die Welt.
Darüber hinaus können Mädchen sich dazu entscheiden, langärmlige Oberteile, Hosen oder Leggings zu tragen. Auch wenn dies eine individuelle Entscheidung ist, kann es für ihre Teilnahme notwendig sein.
"Ich rate allen jungen Hijab-Trägerinnen, niemals aufzugeben. Sei stolz auf deine muslimische Identität und deinen Hijab, überwinde die Hürden und bleib selbstbewusst. Und wenn du unterschätzt wirst, zeigst du den Leuten, dass sie falsch liegen."
Yasmin Said
Sommer-Basketball-Liga für muslimische Frauen
Achte auf die Passform des Hijab
Ein Hijab sollte Tragekomfort und Schutz bieten. Der Nike Pro Hijab wurde speziell für Spiel und Bewegung entwickelt. Hier sind einige Tipps, mit denen Mädchen die optimale Passform finden können:
- Achte darauf, dass das Gummiband, das du über den Kopf ziehst, nicht zu weit unten auf der Stirn sitzt. Das könnte bedeuten, dass der Hijab zu groß ist und sich bewegt und rutscht, während du spielst. Ein Riemen im Inneren bietet zusätzlichen Halt für deinen Schutz und verhindert ein Verrutschen des Hijab. Achte darauf, dass er eng anliegt, aber bequem ist.
- Wenn du ein Trikot trägst, versuch, den Hijab in den Ausschnitt oder Kragen einzustecken, damit er sich nicht bewegt, während du dein Bestes im Spiel gibst.
- Einige Sportlerinnen, die einen Hijab tragen, empfehlen einen niedrig sitzenden Dutt, um die Passform und den Tragekomfort zu optimieren.
- Die Passform des Nike Pro Hijab kann etwas anders sein als bei anderen Hijabs. Probiere also etwas herum, um herauszufinden, wie er sich am besten für dich anfühlt.
Erfahre, wie du das Selbstbewusstsein der Mädchen in deiner Community stärken kannst.