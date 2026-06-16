Nike Dri-FIT Lightweight Sleeves 2.0

Comfortabel
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.
Recycled Materials
Klarna Available at checkout.
This product is made from at least 75% recycled polyester fibres
Using sweat-wicking technology to keep you dry and comfortable, these lightweight sleeves help you stay focused without distractions. They're also treated with UV technology, deflecting UV rays so you can crush it in any weather.
Nike Dri-FIT
Using sweat-wicking technology to keep you dry and comfortable, these lightweight sleeves help you stay focused without distractions. They're also treated with UV technology, deflecting UV rays so you can crush it in any weather.
Standard delivery costs €5 for non-Nike Members under €99 and Nike Members under €50.
Free 30‑day returns, some exclusions apply.
3.9 stars
Comfortabel
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
De paarse kleur maakt je outfit compleet. Zeer comfortabel en kwalitatief, blijft op z’n plek en je kunt lekker je korte mouwen aan, ook bij minder lekker weer.
Max185882815
Gut. Rutschen jedoch Richtung Ellenbogen.
Fijne hardloop sleeves
MariaM143403558
Super fijne sleeves, zonder te strakke elastiek bovenaan, ze zitten goed vast, zakken niet zowel tijdens korte als lange runs, heb verschilende nike sleeves gehad, deze is allerbeste
Nike Dri-FIT