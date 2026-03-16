Was ist der Unterschied zwischen Schuhen zum Laufen und Walken?

Fersenerweiterung und -höhe



Eine ausgestellte Ferse erkennst du, wenn du einen Schuh von der Seite betrachtest: Sie ragt an der Unterseite und der Rückseite des Schuhs leicht hervor. Die Fersenhöhe gibt an, wie hoch der Schuh hinten ist. Ein höherer Schuh bietet in der Regel mehr Dämpfung und eine reaktionsfreudigere Performance.

Laufschuhe

Läufer:innen bewegen bei jedem Schritt das Zwei- bis Dreifache ihres Körpergewichts, weshalb Laufschuhe eine dickere, reaktionsfreudigere Mittelsohle benötigen. Laufschuhe verfügen in der Regel über eine dickere Mittelsohle und optimierte Schaumstoffverbindungen, um wiederholten hohen Aufprallbelastungen standzuhalten.

Walking-Schuhe

Beim Walken ist immer ein Fuß am Boden – deshalb braucht ein Walking-Schuh weniger Dämpfung als ein Laufschuh. Dadurch kann Gewicht eingespart werden, so dass du mit einem Walking-Schuh schneller oder mit weniger Widerstand gehen kannst. Walking-Schuhe verwenden oft eine festere Mittelsohle, die eine kontrollierte Vorwärtsbewegung unterstützt und weniger auf Rückfederung ausgelegt ist.