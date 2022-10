Die Vorteile von Meditation und achtsamen Bewegungen – erklärt von Wissenschaftler:innen

Es gibt mehrere Apps, die geführte Meditationen, Atemübungen, achtsame Bewegungsabläufe und Visualisierungen zum Ausklang des Tages anbieten, sagt Friel. Eine App wie z. B. Headspace bietet all diese Möglichkeiten sowie täglich eine neue Auswahl und "Klanglandschaften", die du als Hintergrund für deine Meditation verwenden kannst.

"Das Tolle an diesen Apps ist, dass sie dir den Einstieg erleichtern und dass du sie an deine Bedürfnisse anpassen kannst", sagt Friel. "Wie bei jeder anderen sportlichen Übung wird es an manchen Tagen leichter sein als an anderen und obwohl sich deine Meditationsfähigkeiten mit der Zeit verbessern werden, kann dir ein Hilfsmittel wie eine App einen sinnvollen Rahmen für deine Übungen bieten."