So richtest du dein eigenes Yoga-Studio zu Hause ein

Such dir einen festen Platz aus, an dem du deine Matte bequem ausrollen kannst. Dieser Bereich sollte aufgeräumt und frei von Hindernissen und Ablenkungen sein. Idealerweise suchst du dir deinen festen Platz in der Nähe eines Fensters, das für natürliches Licht sorgt. Wenn du dich für einen festen Platz entscheidest, an dem es eher laut hergeht, kann eine Maschine, die weißes Rauschen produziert, diese Ablenkungen übertönen.

Als Nächstes solltest du einen festen Platz freiräumen, damit du nicht versehentlich etwas vom Tisch räumst oder zerbrichst. Eine freie Wand kann auch eine tolle Option sein, vor allem dann, wenn du auch Handstände oder dergleichen machen willst.