Ist es ungesund, vor dem Schlafen zu essen? Expert:innen klären auf

Essen vor dem Schlafen kann verschiedene negative Folgen für deine Gesundheit haben. "Die Zufuhr an Nährstoffen und der Stoffwechsel können den Schlaf stören", sagt der Schlafexperte und Neurologe Dr. W. Christopher Winter. Er verweist auf eine kleine Studie aus dem Jahr 2021, in der 30 Krankenpfleger:innen, die in Nachtschichten arbeiteten, untersucht wurden. Je später am Abend noch gegessen wurde, desto größer war laut der Studie die Müdigkeit der Teilnehmer:innen am nächsten Tag.

Eine Studie, die 2021 im British Journal of Nutrition veröffentlicht wurde, ergab außerdem, dass das Risiko schlecht zu schlafen durch Essen oder Trinken weniger als eine Stunde vor dem Schlafen erhöht werden kann. Möglicherweise führt dies dazu, dass Personen länger schlafen als eigentlich notwendig. Konkret ergab die Studie, dass Personen, die eine Stunde vor dem Schlafengehen etwas aßen oder tranken, doppelt so häufig direkt nach dem Einschlafen aufwachten, was normalerweise ein Anzeichen von Schlafstörungen ist.

"Nahrungsaufnahme ist für den Körper ein effektiver Zeitgeber, was bedeutet, dass die Essenszeit gesunden Schlaf begünstigen, ihn aber auch stören kann, wenn wir zu kurz davor oder gar nicht essen", sagt Winter. Er fügt hinzu, dass zum Beispiel scharfe oder sehr fetthaltige Lebensmittel schlecht für den Schlaf sein können.

Essen vor dem Schlafen kann auch Säurereflux zur Folge haben, was bedeutet, dass dein Mageninhalt wieder in die Speiseröhre gelangt, fügt Ernährungsberaterin Dr. Keri Gans hinzu. Säurereflux kann Symptome wie Sodbrennen, Schmerzen in der Brust, Übelkeit, Schluckbeschwerden und Husten auslösen, so das National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. "Bei einigen Leuten kann Essen kurz vor dem Schlafen Säurereflux hervorrufen, was unangenehm ist, aber auch den Schlaf stören kann", sagt Gans.