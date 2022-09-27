So kannst du laut Expert:innen deinen natürlichen Schlaf in der Nacht verbessern

Was du isst, wirkt sich auf deinen Schlaf aus, weshalb Amy Shapiro, M.S., R.D. und Ernährungsexpertin, empfiehlt, eher Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die beim Abschalten und Entspannen besonders kurz vor dem Schlafengehen helfen können.

Walnüsse: Nüsse wie Mandeln und besonders Walnüsse sind gut für den Schlaf, sagt sie. Der Grund dafür: "Walnüsse enthalten eine große Menge des Schlafhormons Melatonin", so Shapiro weiter. Shapiro erklärt, dass diese Nusssorte auch eine gute Quelle für Alpha-Linolensäure (ALA) darstellt, eine häufig vorkommende Omega-3-Fettsäure. Der Körper wandelt die ALA aus der Nuss dann in zwei Omega-3-Fettsäuren mit Namen Docosahexaensäure (DHA) und Eicosapentaensäure (EPA) um.

"DHA erhöht die Produktion von Serotonin, wodurch du besser einschlafen kannst", sagt sie. Um das beste Ergebnis zu erhalten, empfiehlt sie, 30 Minuten vor dem Schlafengehen ungefähr 8 bis 10 (oder eine Handvoll) Walnüsse zu essen. Dies entspricht einer Portion Walnüsse und mit weniger ließen sich nicht die gleichen Ergebnisse erzielen.

Mandeln: Mandeln enthalten ebenfalls viel Melatonin und ein wichtiges Spurenelement: Magnesium.

"Dies ist ein Nährstoff, der unsere Muskeln und unser Nervensystem entspannt, Entzündungen lindert und dadurch die Schlafqualität verbessert", sagt Shapiro. Mit nur 30 Gramm Mandeln (ca. 23 Mandeln) deckst du 19 Prozent deines Tagesbedarfs an Magnesium, fügt sie hinzu. Isst du sie also 30 Minuten bis eine Stunde vor dem Schlafengehen, kann dein Schlaf erholsamer werden.

Kiwi: Wenn du auf Nüsse allergisch reagierst oder einfach keine Mandeln oder Walnüsse magst, empfiehlt Shapiro, Kiwis als Abendsnack zu essen.

"Kiwis enthalten 71 Prozent des Tagesbedarfs an Vitamin C und sind reich an Carotinoiden", sagt sie. "Beides sind effektive Antioxidantien, die entzündungshemmend wirken und daher die Schlafqualität verbessern."

Sie weist auf eine vierwöchige Studie aus dem Jahr 2011 hin, die zeigte, dass Teilnehmer:innen durch den Konsum von zwei Kiwis eine Stunde vor dem Schlafengehen um 42 Prozent schneller einschliefen, als wenn sie vorher nichts aßen.